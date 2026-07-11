Βρετανία: Σε απόγνωση οι εκπαιδευτικοί λόγω καύσωνα – Λιποθυμίες, θερμοπληξίες και αίθουσες πάνω από 40°C

Το κύμα ακραίας ζέστης που έπληξε τη Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες έχει φέρει σε απόγνωση τους εκπαιδευτικούς.

Οι θερμοκρασίες σε ορισμένες σχολικές αίθουσες ξεπερνούν τους 40°C, με αποτέλεσμα μαθητές και προσωπικό να ταλαιπωρούνται από θερμοπληξίες, ναυτίες και πονοκεφάλους.

Οι δάσκαλοι περιγράφουν στον Guardian τις απεγνωσμένες προσπάθειες που καταβάλλουν για να προστατεύσουν τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, αναγκάστηκαν να καλύψουν τους μικρότερους μαθητές με βρεγμένες χάρτινες πετσέτες την ώρα που ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα, ενώ σε μεγαλύτερους μαθητές έδωσαν λεκάνες με νερό κάτω από τα θρανία για να βάζουν τα πόδια τους.

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το μάθημα τις πιο θερμές ημέρες είναι σχεδόν αδύνατο, καθώς είναι δύσκολο για τα παιδιά να παραμείνουν συγκεντρωμένα. Ορισμένοι δάσκαλοι και μαθητές λιποθύμησαν, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να αγοράσουν ανεμιστήρες και στόρια με δικά τους έξοδα για να κρατήσουν τους ίδιους και τους μαθητές τους ασφαλείς.

«Τα παιδιά έκλαιγαν και ζητούσαν τους γονείς τους»

Μια δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιέγραψε την κατάσταση: «Όλοι ήταν ξαπλωμένοι ή καθισμένοι στο πάτωμα με τα παγούρια τους. Ίδρωναν, βογκούσαν, ένιωθαν εξαντλημένοι και παραπονιούνταν για πονοκεφάλους και ναυτία. Οι ενήλικες μετά βίας άντεχαν και τα περισσότερα παιδιά έκλαιγαν ζητώντας τους γονείς τους. Δεν γινόταν μάθημα, απλώς προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πολλά σχολικά κτίρια είναι εντελώς ακατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, καθώς διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου σκίαση και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Πρόκειται συχνά για παλιές κατασκευές με κακή μόνωση. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον τεχνητό χλοοτάπητα ή το τσιμέντο στις αυλές, που εγκλωβίζουν τη θερμότητα, ενώ τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκπαιδευτικοί και μαθητές συγκεντρώνονταν στο πάτωμα όποιων αιθουσών είχαν σκιά, έχοντας τα φώτα σβηστά. Τον Μάιο, οι σύμβουλοι της κυβέρνησης για το κλίμα είχαν προειδοποιήσει ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα «είναι χτισμένη για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια».

«Κανείς δεν φαίνεται να ξέρει πώς να δροσίσει αυτά τα κτίρια», δήλωσε ένας δάσκαλος. «Χρειάζονται δομικές αλλαγές στα κτίρια και φύτευση δέντρων αντί για τις πυρακτωμένες τσιμεντένιες αυλές.

Έχω δουλέψει τρία χρόνια σε πολύ πιο θερμές χώρες, αλλά εκεί υπήρχαν τέσσερις ανεμιστήρες οροφής σε κάθε τάξη και συγκεκριμένοι κανόνες για τα παράθυρα, τα στόρια και τις πόρτες που δημιουργούσαν ένα υποφερτό περιβάλλον».

Ο θερμότερος Ιούνιος στην ιστορία της Δυτικής Ευρώπης

Φέτος η δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο στα χρονικά, καθώς η κλιματική κρίση, που τροφοδοτείται από τα ορυκτά καύσιμα, επιταχύνεται.

Η Βρετανία μπήκε αυτή την εβδομάδα στον τρίτο καύσωνα για φέτος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 35°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν για ένα δεκαήμερο.

Η αποπνικτική ζέστη στη στεριά συνοδεύεται από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στους ωκεανούς παγκοσμίως, γεγονός που, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, μπορεί να προκαλέσει «μαζικούς θανάτους» σε ορισμένα θαλάσσια είδη.

Με πληροφορίες από Guardian