Βρετανία: Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ δέχθηκαν την πρόταση να μείνουν σε βασιλική κατοικία κατά την επίσκεψή τους

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ, Χάρι και Μέγκαν, δέχτηκαν την πρόταση να διαμείνουν σε βασιλική κατοικία μαζί με τα δύο παιδιά τους, κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία τον επόμενο μήνα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, καθώς και ο γιος τους Άρτσι, επτά ετών, και η κόρη τους Λίλιμπετ, πέντε ετών, θα φιλοξενηθούν από τον βασιλιά σε βασιλική έπαυλη, στο πλαίσιο του πρώτου τους ταξιδιού ως οικογένεια στη Βρετανία μετά από τέσσερα χρόνια.

Η βασιλική κατοικία στην οποία θα διαμείνουν δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η οικογένεια θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετές ημέρες και θα διαμείνει επίσης σε ιδιωτικά καταλύματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι επισκέπτεται τη Βρετανία για να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τους Αγώνες «Invictus» για τραυματισμένους στρατιωτικούς, οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον ερχόμενο Ιούλιο.

Αναμένεται επίσης να επισκεφθεί και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τις οποίες συνεχίζει να υποστηρίζει από τη μετακόμισή του στην Καλιφόρνια.

Σε προηγούμενες επισκέψεις του, ο πρίγκιπας Χάρι είχε απορρίψει την προσφορά να διαμείνει στο παλάτι του Μπάκιγχαμ λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα κτίριο τόσο γνωστό και ορατό.

Πέρυσι, έχασε μια νομική μάχη για να εξασφαλίσει αστυνομική προστασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας δήλωσε στο BBC, μετά την έκδοση της απόφασης, ότι επιθυμεί τη «συμφιλίωση» με τη βασιλική οικογένεια. Είπε επίσης ότι ανησυχεί ότι δεν θα ήταν ασφαλές να φέρει τη σύζυγό του και τα παιδιά του πίσω στη χώρα όπου γεννήθηκε.

«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, και αυτά που θα χάσουν είναι, λοιπόν, τα πάντα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

«Ξέρετε ότι αγαπώ τη χώρα μου, πάντα την αγαπούσα, παρά τα όσα έχουν κάνει ορισμένοι άνθρωποι στη χώρα».

Οι ακριβείς ρυθμίσεις ασφαλείας για το ταξίδι του επόμενου μήνα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά, όπως φαίνεται, το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει προσφέρει κανένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας.

Οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο ασφαλείας θα αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών.

Με πληροφορίες από BBC