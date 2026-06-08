Βρετανία: Πατέρας παρήγγειλε περιοδικό για βρέφη και το έλαβε 19 χρόνια μετά

Στη Βρετανία ένας πατέρας που είχε παραγγείλει ένα περιοδικό για γονείς για τη νέα οικογένειά του το 2007 το παρέλαβε τελικά 19 χρόνια αργότερα.

Ο Πολ Έντουαρντς, 52 ετών, είπε ότι αγόρασε ένα τεύχος του «Mother & Baby» όταν η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και ο γιος του επρόκειτο να γεννηθεί τρεις μήνες αργότερα.

Όμως, το δέμα δεν έφτασε ποτέ – μέχρι την Παρασκευή, όταν έπεσε στο γραμματοκιβώτιο μαζί με ένα μήνυμα από τη Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη «για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

Ο Έντουαρντς, του οποίου τα παιδιά είναι πλέον 18 και 20 ετών και φοιτούν στο πανεπιστήμιο, είπε ότι το βρήκε «απλά παράξενο».

Μία παράδοση με 19 χρόνια καθυστέρηση στη Βρετανία

«Όπως πολλοί σχετικά νέοι γονείς, κάνεις συνδρομές σε περιοδικά για να λαμβάνεις συμβουλές, προσφορές και ιδέες για δραστηριότητες με τα παιδιά – και μετά, φυσικά, όλοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να τα βρεις μόνος σου», είπε στο BBC.

«Δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε συνειδητοποιήσει τότε ότι το περιοδικό έλειπε. Και ξαφνικά έφτασε με το ταχυδρομείο. Παίρνεις μια μισοσκισμένη, τσαλακωμένη σακούλα και σκέφτεσαι, «τι στο καλό είναι αυτό», με τη φράση «ειλικρινά συγγνώμη» γραμμένη πάνω της».

Η Royal Mail δήλωσε ότι ελέγχει καθημερινά τα γραφεία παράδοσης και τα μηχανήματα διαλογής της και ότι είναι πιθανό το περιοδικό να είχε επιστραφεί με κάποιον τρόπο στο ταχυδρομικό σύστημα από κάποιον, αντί να έχει χαθεί.

Ο Έντουαρντς, που είναι συγγραφέας, δήλωσε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει συνεχώς προς την πόρτα» περιμένοντας νέα για πιθανές εκδοτικές συμφωνίες για τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας του.

Ένα περιοδικό από πριν σχεδόν δύο δεκαετίες δεν ήταν ακριβώς η αλληλογραφία που περίμενε.

Well done @RoyalMail - took a mere 19 years to deliver this magazine. Inconvenience? Well the kids have now left home …. pic.twitter.com/FSu0QWejdT — Paul S Edwards (@LovelessAge) June 5, 2026

«Απλά με διασκέδασε πολύ – είναι αντιφατικό», είπε. «Ψάχνεις συνεχώς για οποιαδήποτε προσφορά έκδοσης και μετά εμφανίζεται αυτό. Είναι απλά υπέροχο».

«Αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν το «συγγνώμη για την ταλαιπωρία». Τα δύο μου παιδιά έχουν πλέον φύγει από το σπίτι».

Μια ανάρτηση του Έντουαρντς σχετικά με το περιστατικό στο X έχει πλέον περίπου 1,5 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 60.000 «μου αρέσει», με πολλούς χρήστες να απαντούν με τις δικές τους εμπειρίες από καθυστερημένες παραδόσεις.

Ο Έντουαρντς είπε ότι «έμεινε έκπληκτος» από την αντίδραση, προσθέτοντας: «Υποθέτω ότι ένα μεγάλο μέρος της βρετανικής κουλτούρας είναι να παραπονιέται κανείς για την καθυστέρηση του ταχυδρομείου ή των τρένων, οπότε αυτό ακούγεται αληθινό σε πολλούς».

Προβλήματα ανέφεραν και άλλοι πολίτες

Η Royal Mail δέχτηκε πρόσφατα κριτική για τους χρόνους παράδοσης της.

Νωρίτερα φέτος, εκατοντάδες άνθρωποι επικοινώνησαν με το BBC Your Voice για να αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην παράδοση της αλληλογραφίας είχε ως αποτέλεσμα προβλήματα όπως η απώλεια ραντεβού σε νοσοκομεία.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Μόλις ένα αντικείμενο εισέλθει στο ταχυδρομικό σύστημα, θα παραδοθεί στη διεύθυνση».

«Τον τελευταίο χρόνο, πάνω από το 92% των επιστολών έφτασε στην ώρα του και πάνω από το 99% εντός επτά εργάσιμων ημερών».

Ο Έντουαρντς είπε ότι «η κοινή λογική θα έλεγε να το πετάξουμε στα σκουπίδια» αντί να το παραδώσουμε μετά από 19 χρόνια. Αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν «αναπόφευκτο να χαθούν πράγματα» και «ευτυχώς αυτό δεν ήταν τόσο σημαντικό».

Όσον αφορά τα παιδιά του, πρόσθεσε: «Απλά το θεωρούν παράξενο και φυσικά ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικοί μου είπαν να το βάλω στο eBay, αλλά αυτό δεν είναι του στυλ μου. Απλά θα το πετάξω στα σκουπίδια».

Με πληροφορίες από BBC