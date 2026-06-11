Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, υπέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης, με επιστολή στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την παραίτησή του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Χίλι δημοσίευσε μια επιστολή την οποία, όπως ανέφερε, «ποτέ δεν περίμενε ότι θα χρειαζόταν να γράψει», απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η παραίτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το σχέδιο αμυντικών επενδύσεων της κυβέρνησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Βρετανία: Η επιστολή παραίτησης του Τζον Χίλι

«Αγαπητέ Κιρ,

Αυτή είναι μια επιστολή που ποτέ δεν περίμενα ότι θα γράψω και το κάνω με μεγάλη λύπη και απροθυμία.

Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε σε λιγότερο από δύο χρόνια ως κυβέρνηση των Εργατικών. Αναλάβαμε ηγετικό ρόλο διεθνώς για την Ουκρανία μέσω της «Συμμαχίας των Προθύμων» και της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, καθιερώσαμε τη Βρετανία ως ηγέτιδα δύναμη για την ευρωπαϊκή άμυνα στο ΝΑΤΟ, αυξήσαμε τις αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ τρία χρόνια νωρίτερα από ό,τι περίμενε οποιοσδήποτε, προχωρήσαμε στις μεγαλύτερες αμυντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 50 ετών, εξασφαλίσαμε τις μεγαλύτερες εξαγωγικές συμφωνίες αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσιεύσαμε την πρώτη Βιομηχανική Στρατηγική για την Άμυνα, δώσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, βελτιώσαμε τις συνθήκες στέγασης για πάνω από 1.200 οικογένειες στρατιωτικών, αποκαταστήσαμε τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους και υπογράψαμε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Γαλλία.

Έχεις ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ως πρωθυπουργός, κερδίζοντας ευρύ σεβασμό εντός και εκτός χώρας. Όπως κι εγώ, γνωρίζω ότι είσαι εξαιρετικά περήφανος για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και για όλους όσοι υπηρετούν στο υπουργείο Άμυνας.

Αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι η Βρετανία εισερχόταν σε μια νέα εποχή απειλών, η οποία απαιτούσε μια νέα εποχή για την άμυνα. Η Στρατηγική Αμυντική Αναθεώρηση που ανέθεσες έθεσε ένα δεκαετές όραμα για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεών μας, την ενίσχυση των συμμαχιών μας, την επένδυση στις τεχνολογίες που αλλάζουν τον πόλεμο και την επαναφορά της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας ως μοχλού ανάπτυξης.

Αυτή η νέα εποχή για την άμυνα απαιτούσε περαιτέρω επενδύσεις μέσω του Σχεδίου Αμυντικών Επενδύσεων. Η εκτεταμένη διακυβερνητική εργασία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, υπό την επίβλεψη εσένα, εμένα και της υπουργού Οικονομικών, επιβεβαίωσε το μέγεθος των προκλήσεων και τους αυξανόμενους κινδύνους για την άμυνα.

Από τότε, δεν κατέστη δυνατό και το υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν διατεθειμένο να δεσμεύσει τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να αμυνθεί σε αυτή την περίοδο αυξανόμενων απειλών.

Στο μεταξύ, οι απαιτήσεις για την άμυνα έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, όπως και οι διεθνείς δεσμεύσεις που ορθά ανέλαβες. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγείται πλέον της πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ, η αυξημένη σημασία της ασφάλειας στον Βορρά, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγείται της αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, η αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, καθώς και οι εντεινόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία, παρά τη Συμφωνία του Παρισιού που επιβεβαίωνε βρετανική ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία μετά από εκεχειρία.

Εργαστήκαμε για να εξασφαλίσουμε ένα Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων που θα πετύχαινε δύο στόχους. Πρώτον, θα αντιμετώπιζε τις αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της άμυνας και θα επιτάχυνε την εφαρμογή της Στρατηγικής Αμυντικής Αναθεώρησης για να ανταποκριθούμε στις απειλές. Δεύτερον, θα χάραζε μια σαφή πορεία για την επίτευξη της νέας δέσμευσης του ΝΑΤΟ, την οποία συμφώνησες, ώστε οι αμυντικές δαπάνες να φτάσουν το 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Όπως έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία πρέπει να θέσει ως στόχο την επίτευξη του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2030. Μια τέτοια δέσμευση θα απολάμβανε ισχυρή διακομματική υποστήριξη. Ήδη και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Γνωρίζω πόσο σκληρά εργάστηκες για να φτάσουμε ως εδώ. Αναγνωρίζω επίσης πλήρως ότι η χρηματοδότηση του Σχεδίου Αμυντικών Επενδύσεων ασκεί πιέσεις σε άλλα υπουργεία, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον, καθώς απαιτεί αυξημένες δαπάνες για την άμυνα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στους συναδέλφους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και εκτιμώ πόσο δύσκολες ήταν οι αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρουν.

Όπως έχω εξηγήσει, υπάρχουν αξιόπιστοι τρόποι για την κάλυψη των μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών, αξιοποιώντας πολυεθνικά εργαλεία και τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να διατηρήσουμε την ικανότητα της κυβέρνησής μας να εκπληρώνει τις αποστολές της.

Ωστόσο, ο οικονομικός διακανονισμός που προβλέπει το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων, τον οποίο έλαβα πλήρως μόλις το απόγευμα της Δευτέρας αυτής της εβδομάδας, υπολείπεται σημαντικά όσων απαιτούνται για την άμυνα και τη χώρα σε αυτή την επικίνδυνη περίοδο. Η επιπλέον χρηματοδότηση μετατίθεται για αργότερα, ενώ οι πιέσεις στις επιχειρήσεις και η ανάγκη επιτάχυνσης της ετοιμότητας για ενδεχόμενη σύγκρουση είναι άμεσες. Το σχέδιο οδηγεί τις δαπάνες μόλις στο 2,68% του ΑΕΠ το 2030, ενώ ακόμη και με τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις θα φτάσουμε στο 2,6% από το επόμενο έτος.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσες ότι «η εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών μας, αλλά και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ρωσική επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ ακόμη και το 2030».

Γνωρίζεις τι χρειάζεται η άμυνα. Το υποστήριξες με ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο στην ομιλία σου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο. Χωρίς ένα Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων που να ανταποκρίνεται στη σημερινή συγκυρία, αναγκαζόμαστε να λάβουμε αποφάσεις που θα μειώσουν την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, θα αυξήσουν τον κίνδυνο για το προσωπικό στις επιχειρήσεις και ενδέχεται να καταστήσουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή.

Αφού σου εξήγησα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ ένα Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων που δεν παρέχει στις Ένοπλες Δυνάμεις τους πόρους που χρειάζονται, δεν έχω πλέον άλλη επιλογή από το να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Σου εύχομαι κάθε δύναμη απέναντι στις εξαιρετικά δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις ως πρωθυπουργός. Όπως πάντα, η κυβέρνηση των Εργατικών θα συνεχίσει να έχει την πλήρη στήριξή μου.

Τζον Χίλι

Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου».