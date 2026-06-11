Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Αλ Καρνς, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Κιρ Στάρμερ, ο Καρνς αναφέρει: «Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να υπηρετήσω αυτή τη χώρα, πρώτα με τη στρατιωτική στολή και στη συνέχεια στην κυβέρνηση».

Στην επιστολή του σημειώνει ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και ότι απαιτείται ευρύτερη κυβερνητική συναίνεση σχετικά με το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Μου έχει γίνει πλέον σαφές ότι η αλλαγή που επιδίωκα δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

We owe those who serve the UK the kit to do the job and the loyalty to stand by them when it's done. We are failing on both.



I’ve spent my whole time in government making that case. Number 10 will not listen, so I am resigning as Minister for the Armed Forces.



Letter to the PM… pic.twitter.com/HDCIOcVsA5 — Al Carns (@AlistairCarns) June 11, 2026

Ο Καρνς υποστηρίζει ακόμη ότι «ο χαρακτήρας των συγκρούσεων αλλάζει ταχύτερα από όσο μπορεί να ακολουθήσει το σύστημα αμυντικών προμηθειών», ασκώντας κριτική στον σχεδιασμό των αμυντικών δαπανών.

Όπως τονίζει, το επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα «δεν είναι προσαρμοσμένο στην απειλή που αντιμετωπίζουμε» και «δεν είναι ούτε αρκετά μεταρρυθμιστικό ούτε επαρκώς χρηματοδοτημένο».

«Ζητάμε από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να επιχειρούν σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο με έναν προϋπολογισμό που σχεδιάστηκε για μια πιο ήρεμη εποχή», επισημαίνει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ισχύς μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Μια ισχυρή χώρα δεν είναι απλώς εκείνη που διαθέτει ικανές ένοπλες δυνάμεις. Είναι εκείνη όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται οικονομική ασφάλεια, οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν αποτελεσματικά, το ενεργειακό σύστημα είναι ανθεκτικό, οι κοινότητες παραμένουν σταθερές και οι νέοι μπορούν να διακρίνουν ένα μέλλον για το οποίο αξίζει να αγωνιστούν.»

Κλείνοντας την επιστολή του, δηλώνει ότι θα συνεχίσει «να αγωνίζεται για τους ανθρώπους με τους οποίους υπηρέτησε» και εκφράζει την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα πράξει το ίδιο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο υπουργός Ασφάλειας, Dan Jarvis, αναλαμβάνει τη θέση του υπουργού Άμυνας, διαδεχόμενος τον Χίλι.

Με πληροφορίες από BBC