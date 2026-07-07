Βρετανία: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ - «Δεν έχω κάνει κάτι λάθος»

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε επίσημα την παραίτηση του από βουλευτής.

Η παραίτηση θα έχει ως αποτέλεσμα επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάκτον της ανατολικής Αγγλίας όπου και εκλέγεται. Στο μεταξύ ο ίδιος, έκανε γνωστό ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.

Νάιτζελ Φάρατζ: «Δεν έχω κάνει τίποτα λάθος»

Ο Φάρατζ υποστήριξε ότι προχωρά στην κίνηση αυτή προκειμένου να δώσει στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να αποφανθούν οι ίδιοι για τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του σχετικά με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα που τον βαραίνουν.

«Δεν έχω κάνει τίποτα λάθος», τόνισε χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό του μήνυμα απορρίπτοντας, μεταξύ άλλων, πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times σύμφωνα με το οποίο δεν δήλωσε παροχές, για προσωπικό και υπηρεσίες ασφαλείας, που φέρεται να του παρείχε ο επί χρόνια συνεργάτης και σύμμαχός του Τζορτζ Κότρελ.

Ο ηγέτης του Reform UK υπογράμμισε επίσης ότι «δεν παραβίασε τον νόμο με κανέναν τρόπο» και ότι «δεν έγινε κατάχρηση δημόσιου χρήματος». Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησε ότι επιχειρούν να πλήξουν τον ίδιο και το κόμμα του.

Νάιτζελ Φάρατζ: Στο επίκεντρο έρευνας σχετικά με δωρεά ύψους πέντε εκατομμυρίων λιρών

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φάρατζ βρίσκεται και στο επίκεντρο έρευνας σχετικά με δωρεά ύψους πέντε εκατομμυρίων λιρών που έλαβε στις αρχές του 2024 από τον βασικό χρηματοδότη του Reform UK, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν. Η χρηματοδότηση αυτή δεν καταχωρίστηκε στο μητρώο συμφερόντων των βουλευτών, όπως ορίζει ο νόμος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα διατέθηκαν αποκλειστικά για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς.

Η απόφασή του να παραιτηθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων και να διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του αναμένεται να μετατρέψει τις επαναληπτικές εκλογές στο Κλάκτον σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Βρετανία, σημειώνουν οι αναλυτές.

Το αποτέλεσμα θα θεωρηθεί κρίσιμο τεστ τόσο για την προσωπική απήχηση του Φάρατζ όσο και για τη δυναμική του Reform UK, το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των παραδοσιακών κομμάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ