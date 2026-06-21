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Βρετανία: Παραιτείται τη Δευτέρα ο Στάρμερ; - Τι θα ακολουθήσει εάν το κάνει

Πιο έντονη από ποτέ η δυσαρέσκεια των Βρετανών απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας, με τις πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αυξάνονται και τα σενάρια για το μέλλον του να πληθαίνουν

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
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Η πολιτική πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ κορυφώνεται στη Βρετανία, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Observer», ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα την αποχώρησή του, αν και κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας.

Οι πιέσεις εντάθηκαν σημαντικά μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις εκλογές του Μέικερφιλντ, αποτέλεσμα που του δίνει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει επισήμως την ηγεσία του κόμματος και να αμφισβητήσει ευθέως τον Στάρμερ.

Κυβερνητικές πηγές: Ο Στάρμερ παραμένει αφοσιωμένος στα καθήκοντά του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Στάρμερ συζητούσε το θέμα με τη σύζυγό του στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει τελική απόφαση.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι κορυφαία στελέχη των Εργατικών αναμένουν ήδη από τη Δευτέρα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις προθέσεις του. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο Στάρμερ παραμένει αφοσιωμένος στα καθήκοντά του, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του.

Μάλιστα, την Παρασκευή ο ίδιος διαβεβαίωσε πως θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του, καλώντας παράλληλα το Εργατικό Κόμμα να αποφύγει τις εσωτερικές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε βαθύτερη κρίση.

Τι θα αλλάξει μετά την παραίτηση Στάρμερ 

Ο Στάρμερ οδήγησε το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα σε μια σαρωτική εκλογική νίκη το 2024. Έκτοτε, όμως, μια σειρά από σκάνδαλα και πολιτικές υπαναχωρήσεις έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη πολλών ψηφοφόρων, οι οποίοι θεωρούν ότι αδυνατεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, που τους είχε υποσχεθεί.

Εάν τελικά παραιτηθεί ή εξαναγκαστεί σε αποχώρηση, η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, τη μεγαλύτερη εναλλαγή ηγετών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης απέναντι στις διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες κατηγορούνται ότι απέτυχαν να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η παράτυπη μετανάστευση.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, περισσότεροι από 100 βουλευτές των Εργατικών – περίπου το ένα τέταρτο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος – έχουν δηλώσει δημόσια ότι επιθυμούν την αποχώρησή του ή τουλάχιστον την ανακοίνωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Το δημοσίευμα της Observer, το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του, αναφέρει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα πως η παραμονή του στην ηγεσία δεν είναι πλέον βιώσιμη, έπειτα από συζητήσεις με υπουργούς, συμβούλους, δωρητές και συνδικαλιστικούς ηγέτες.

Με πληροφορίες από Reuters
 

 
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