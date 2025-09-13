Βρετανία: Πάνω από 100.000 ακροδεξιοί διαδηλωτές κατέκλισαν σήμερα το Λονδίνο

Πάνω από 110.000 άτομα συμμετέχουν σήμερα στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» στο Λονδίνο, η οποία διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Την ίδια ώρα, περίπου 5.000 άτομα συγκεντρώθηκαν επίσης στο Λονδίνο για την αντιδιαμαρτυρία «Πορεία Ενάντια στον Φασισμό», με διοργανωτή την οργάνωση «Stand Up To Racism (SUTR)».

Σε δηλώσεις της στον Guardian, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των παρευρισκόμενων σε μαζικές διαδηλώσεις, αλλά χρησιμοποιούμε συνδυασμό από πλάνα CCTV και ελικόπτερο της αστυνομίας για να το προσδιορίσουμε. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδήλωση «Ενώστε το Βασίλειο» ανέρχεται σε περίπου 110.000».

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους διαδηλωτές του «Stand Up to Racism» να παραμείνουν στην οδό Whitehall, καθώς οι υποστηρικτές της διαδήλωσης «Ενώστε το Βασίλειο» έχουν κατακλύσει όλους τους γύρω δρόμους.

Την ίδια ώρα ένα μεγάλο πλήθος με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ορατό από μακριά στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ενώ άλλοι κρατώντας σημαίες του Αγίου Γεωργίου εθεάθησαν να κατευθύνονται στη γέφυρα Waterloo.

Η αντιδιαδήλωση που οργανώθηκε από τη «Stand Up to Racism» ηγήθηκε την ομάδα «Γυναικών Ενάντια στη Δεξιά». Οι υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην Russell Square πριν κατευθυνθούν προς τη Whitehall.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στην πορεία συμμετείχαν περίπου 5.000 άτομα, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι» και «Αντισταθείτε στον Τόμι Ρόμπινσον», φωνάζοντας: «Πες το δυνατά και καθαρά: οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Την ίδια ώρα οι Αρχές προσπαθούσαν να κρατήσουν τις δύο διαδηλώσεις χωριστά. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι δέχτηκε επίθεση με ρίψεις αντικειμένων από άτομα που συμμετείχαν στη διαδήλωση «Ενώστε το Βασίλειο».

Οι διαδηλωτές του «Stand Up to Racism» φώναζαν «φασιστικά αποβράσματα», ενώ η άλλη πλευρά φώναζε προς τους αστυνομικούς και τους αντιφασίστες διαδηλωτές, ανεμίζοντας μια τεράστια σημαία του Αγίου Γεωργίου με το σύνθημα «σταματήστε τις βάρκες».