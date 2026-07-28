Βρετανία: Οπλισμένοι αστυνομικοί στη μεγαλύτερη εκδήλωση Pride εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν ένοπλοι αστυνομικοί στο μεγαλύτερο φεστιβάλ Pride της Βρετανίας αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από επίθεση σε εκδήλωση της LGBTQI+ κοινότητας στο Βερολίνο.

Η αστυνομία του Σάσσεξ δήλωσε ότι ένστολοι αστυνομικοί, αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα και «ειδικές ομάδες», συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αστυνομικών, θα περιπολούν στην εκδήλωση του Pride του Μπράιτον και Χόουβ, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η επίθεση με φορτηγάκι και μαχαίρωμα που σημειώθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 29 ατόμων.

Ο ύποπτος —ο οποίος ονομάζεται Αμπντούλ Μπολάουτ και φέρεται να έχει δεσμούς με τη λεγόμενη οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος»— σκοτώθηκε από πυροβολισμούς της αστυνομίας την Κυριακή, αφού παρέμενε φυγάς για σχεδόν 24 ώρες.

Μέτρα για την προστασία του μεγαλύτερου Pride στη Βρετανία

Η επίθεση σημειώθηκε μία εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου φεστιβάλ Pride του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μπράιτον και Χόουβ — το οποίο προσελκύει περίπου 500.000 άτομα στην πόλη της νότιας ακτής της Αγγλίας.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σάσσεξ δήλωσε: «Καθώς πλησιάζει το Pride του Μπράιτον και Χόουβ, θέλω να διαβεβαιώσω τους συμμετέχοντες, καθώς και τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες σε ολόκληρη την πόλη, ότι η ασφάλειά τους παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα».

«Θα εργαστούμε ακατάπαυστα αυτή την εβδομάδα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, βασιζόμενοι στον εκτενή προγραμματισμό που έχει πραγματοποιηθεί επί πολλούς μήνες σε συνεργασία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπράιτον και Χόουβ και άλλους εταίρους, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική διεξαγωγή της αστυνομικής επιχείρησης».

«Σε όλη την πόλη θα αναπτυχθούν ένστολοι αστυνομικοί, αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα και εξειδικευμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αστυνομικών, οι οποίοι αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων σχεδίων μας για την αστυνόμευση αυτής της εκδήλωσης».

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπράιτον και Χόουβ, Μπέλα Σάνκι, δήλωσε σε ανάρτησή της στη σελίδα του Συμβουλίου στο Facebook: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις επιθέσεις στο Pride του Βερολίνου και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την κοινότητα LGBTQI+ και, καθώς προσβλέπουμε στο Pride του Μπράιτον και Χόουβ αυτό το Σαββατοκύριακο, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους συμμετέχοντες ότι συνεργαζόμαστε στενά με τους διοργανωτές του Pride του Μπράιτον και Χόουβ, την αστυνομία του Σάσσεξ και τους άλλους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων».

«Θεωρούμε το Pride μια γιορτή της πολυμορφίας, της χαράς και, πάνω απ’ όλα, της ενότητας της κοινότητάς μας».

Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ καταδίκασε την επίθεση ως «απολύτως φρικτή» και πρόσθεσε ότι το περιστατικό στο Βερολίνο κατέδειξε γιατί οι εκδηλώσεις Pride εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.

Πρόσθεσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο «επιβλέπονται πάντα καλά από την αστυνομία» και επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δημόσιας ασφάλειας και της δυνατότητας των ανθρώπων να γιορτάσουν.

Με πληροφορίες από Sky News