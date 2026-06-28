Βρετανία: Το οικονομικό πρόγραμμα του Άντι Μπέρναμ - Τη Δευτέρα η πρώτη του ομιλία

Ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει ο Άντι Μπέρναμ τη Δευτέρα σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμά του για τη Βρετανία.

Μεταξύ άλλων πρόκειται να αναφερθεί στην ανάγκη για περισσότερες αρμοδιότητες και χρηματοδότηση για τις περιφέρειες της Αγγλίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πολιτική και οικονομική ομιλία της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία.

Η πρώτη ομιλία του Άντι Μπέρναμ για το πλάνο του για τη Βρετανία

Ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο μεταφοράς εξουσιών και πόρων από το κεντρικό κράτος προς τις περιφέρειες και τους εκλεγμένους δημάρχους, δίνοντάς τους μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνική στέγαση, την πρόνοια και την εκπαίδευση μετά τα 16.

Παράλληλα, αναμένεται να υποστηρίξει ότι ακόμη και το Λονδίνο και η νότια Αγγλία επηρεάζονται από την οικονομική υστέρηση του Βορρά και ότι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας.

Η ομιλία αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο πλάνο που θα παρουσιαστεί για τις προτεραιότητες μιας πιθανής κυβέρνησης Μπέρναμ, ενώ στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Στην άμυνα, ο επικρατέστερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ φέρεται να στηρίζει μεγαλύτερη έμφαση στα drones και στις νέες στρατιωτικές τεχνολογίες, αντανακλώντας τις αλλαγές που έχουν φέρει οι σύγχρονες συγκρούσεις.

Εφόσον δεν υπάρξει αντίπαλος έως τις 16 Ιουλίου, ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί αρχηγός των Εργατικών και να αναλάβει την πρωθυπουργία λίγες ημέρες αργότερα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews