Βρετανία: Οι πωλήσεις βινυλίου πάνω από τα CD για πρώτη φορά από το ‘80- Χάρη στην Τέιλορ Σουίφτ

Χάρη στις στρατιές των φαν της Τέιλορ Σουίφτ, τα έσοδα από τις πωλήσεις δίσκων βινυλίου στη Βρετανία ξεπερνούν εκείνα των CD, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ‘80.

Οι πιστοί θαυμαστές της 33χρονης έκαναν το νέο άλμπουμ της- το «Midnights»- τον δίσκο βινυλίου με τις περισσότερες πωλήσεις αυτό τον αιώνα στη Βρετανία. Έτσι, τα ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις βινυλίου ξεπερνούν εκείνα των CD για πρώτη φορά από το 1987, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian.

Ενώ οι πωλήσεις των CD εδώ και χρόνια έχουν μειωθεί- κορυφώθηκαν στα 2,45 δισ. παγκοσμίως το 2000, ενώ η ψηφιακή μουσική έφερε την επανάσταση- τα κλασικά LP γνώρισαν απρόσμενα μια εντυπωσιακή «αναβίωση».

Φέτος, οι πωλήσεις βινυλίων στη Βρετανία αναμένεται να αυξηθούν για 15η συνεχή χρονιά σε περίπου 5,5 εκατομμύρια, οι περισσότερες από το 1990. Με 80.000 αντίτυπα του «Midnights» να έχουν πωληθεί, το άλμπουμ της Σουίφτ είναι αυτό με τις μεγαλύτερες ετήσιες πωλήσεις, για βινύλιο, αυτό τον αιώνα.

Η αναγέννηση του βινυλίου σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε σε μεγαλύτερους φαν της μουσικής που αναζητούσαν συλλεκτικές εκδόσεις άλμπουμ- όπως των Beatles, του Ντέιβιντ Μπόουι και των Pink Floyd- αλλά πλέον έχει περάσει στις νεότερες γενιές.

Το ασυνήθιστο είναι πως 8 από τα 10 κορυφαία στις πωλήσεις φέτος- που θα ανακοινωθούν επίσημα με την έλευση του 2023- είναι νέα άλμπουμ, που κυκλοφόρησαν το 2022.

Το 2021 τα έσοδα από τις πωλήσεις βινυλίων αυξήθηκαν κατά 23% σε 135,6 εκατ. λίρες, ενώ οι πωλήσεις των CD συνέχισαν να υποχωρούν, καταγράφοντας πτώση 3,9% για να ανέλθουν σε 150 εκατομμύρια.

Φέτος, τα έσοδα από τις πωλήσεις CD- που ξεπέρασαν το βινύλιο το 1988 και τις κασέτες το 1991- θα είναι κατά έως 20 εκατ. λίρες λιγότερες από εκείνες των LP, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εφημερίδας.

Τα 10 άλμπουμ βινυλίου με τις περισσότερες πωλήσεις το 2022 στη Βρετανία:

1. Midnights – Τέιλορ Σουίφτ

2. Harry’s House – Χάρι Στάιλς

3. The Car – Arctic Monkeys

4. C’mon You Know – Λίαμ Γκάλαχερ

5. Wet Leg – Wet Leg

6. Will of the People – Muse

7. Rumours – Fleetwood Mac

8. Skinny Fia – Fontaines DC

9. Being Funny in A Foreign Language – 1975

10. AM – Arctic Monkeys