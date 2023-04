Βρετανία: Οι μισοί νέοι ενήλικες ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν αποξενωθεί από την οικογένειά τους

Σχεδόν οι μισοί ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι ενήλικες στη Βρετανία έχουν αποξενωθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειάς τους λόγω της σεξουαλικότητας ή της ταυτότητας φύλου τους, σύμφωνα με έρευνα.

Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των ερωτηθέντων ΛΟΑΤΚΙ+ νέων ενηλίκων δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι για τη θετική ανταπόκριση των γονέων τους ή των κηδεμόνων τους.

Η έρευνα για τη οργάνωση Just Like Us διαπίστωσε επίσης ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι ενήλικες είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες (14% έναντι 6%) σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους συνομηλίκους τους να δηλώσουν ότι δεν είχαν στενή σχέση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους.

Η δημοσκόπηση σε 3.695 άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών αγοράς Cibyl τον Ιανουάριο του 2023. Διαπίστωσε ότι το 46% των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δεν είχαν πλέον επαφή με ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειάς τους.

Σχεδόν το ένα πέμπτο (19%) των τρανς ατόμων και το 23% των mom binary, που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν έχουν στενή σχέση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους.

Η Έιμι Άσεντεν, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Just Like Us, δήλωσε πως «Ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε την οδύνη που μας προκαλεί η διακοπή των οικογενειακών σχέσεων όταν δεν είμαστε αποδεκτοί γι' αυτό που είμαστε.

»Είναι δυστυχώς ένας κοινός μύθος ότι το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ευκολότερο σήμερα, ενώ στην πραγματικότητα πολλοί ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι ενήλικες εξακολουθούν να φοβούνται ότι οι γονείς τους δεν τους αποδέχονται, με σχεδόν τους μισούς να έχουν αποξενωθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας».

Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες ήταν οι πιο σίγουροι ότι οι γονείς ή οι συγγενείς τους θα τους αποδέχονταν, σε ποσοστό 72% και 68% αντίστοιχα. Περισσότερο από το ένα τρίτο των μη δυαδικών (39%) και των τρανς (37%) νέων ενηλίκων δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ότι θα γίνονταν αποδεκτοί.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αγγλία και την Ουαλία δήλωσαν ότι είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι στα πρώτα στοιχεία της απογραφής σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα και την ταυτότητα φύλου, από τον Μάρτιο του 2021.

Περίπου 262.000 άτομα (0,5% του συνόλου) δήλωσαν ότι η ταυτότητα φύλου τους ήταν διαφορετική από το φύλο που καταγράφηκε κατά τη γέννησή τους. Άλλα 3,6 εκατομμύρια άτομα (7,5%) δεν απάντησαν στην ερώτηση. Τα στοιχεία θεωρείται ότι αποτελούν υποεκτίμηση της πραγματικής εθνικής ποικιλομορφίας του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Έιμι Άσεντεν δήλωσε ακόμη: «Είναι σπαρακτικό να βλέπουμε ότι τόσοι πολλοί ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι ενήλικες περνούν τα χρόνια της διαμόρφωσής τους με τον φόβο ότι οι γονείς τους δεν θα τους αγαπήσουν επειδή είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή τρανς. Τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ πρέπει να γνωρίζουν ότι η ταυτότητά τους έχει αξία και πρέπει να γιορτάζεται και ελπίζουμε ότι περισσότεροι γονείς και δάσκαλοι θα τους δείξουν ότι αυτό ισχύει».

Έκθεση για τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν μέρος μιας έκθεσης του Just Like Us με τίτλο Positive Futures, η οποία εξετάζει τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την ευημερία και την οικογενειακή τους ζωή μέχρι τις σχολικές εμπειρίες και την εργασία, λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως η πίστη, η φυλή και η αναπηρία.

«Όταν υπάρχει σιωπή, υπάρχει ντροπή, γι' αυτό πρέπει να μιλάμε γι' αυτά τα θέματα στο σχολείο και στο σπίτι για να διασφαλίσουμε ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι δεν θα ζουν πλέον με το φόβο της απόρριψης», δήλωσε η Άσεντεν.

Με πληροφορίες από Guardian