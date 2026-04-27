Βρετανία: Οι μειώσεις στήθους ξεπερνούν για πρώτη φορά τις αυξητικές

Στη Βρετανία, οι επεμβάσεις μείωσης στήθους και αφαίρεσης εμφυτευμάτων ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις αυξητικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Βρετανικής Ένωσης Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών, καταγράφοντας μεταστροφή στις αισθητικές επιλογές προς πιο πρακτικά και λειτουργικά πρότυπα.

Η ετήσια έκθεση της BAAPS για το 2025 δείχνει ότι πραγματοποιήθηκαν 4.761 αυξητικές επεμβάσεις στήθους, μειωμένες κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, οι επεμβάσεις μείωσης έφτασαν τις 4.673, ενώ οι αφαιρέσεις εμφυτευμάτων ανήλθαν σε 847, με τους ειδικούς να συνδέουν την τάση με την υιοθέτηση πιο δραστήριων τρόπων ζωής και την εξάπλωση της εφαρμοστής αθλητικής ένδυσης.

Παράλληλα, αυξητική πορεία καταγράφεται σε επεμβάσεις προσώπου, όπως λίφτινγκ και επεμβάσεις βλεφάρων. Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος στις ανυψώσεις φρυδιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 27%, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες.

Αύξηση σημειώνεται και στις επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα, κυρίως σε επεμβάσεις στα μικρά χείλη του αιδοίου, που αυξήθηκαν κατά 6%.

Η πρόεδρος της BAAPS, Nora Nugent, ανέφερε ότι για πρώτη φορά οι επεμβάσεις μείωσης και αφαίρεσης εμφυτευμάτων ξεπερνούν τις αυξητικές, κάτι που, όπως είπε, «αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση από τις έντονες καμπύλες προς μια πιο φυσική σιλουέτα, που ταιριάζει καλύτερα σε δραστήριους τρόπους ζωής και στην άνοδο της αθλητικής μόδας».

Η ίδια σημείωσε ότι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπορεί να εξηγεί και την άνοδο των επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα, καθώς πολλές ασθενείς αναφέρουν δυσφορία κατά την άσκηση ή ανησυχίες για την ορατότητα σε εφαρμοστά ρούχα, όπως τα ρούχα γυμναστικής. Όπως πρόσθεσε, αρκετές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν ότι μόλις πρόσφατα ενημερώθηκαν για την ύπαρξη της επέμβασης ως λύση σε συμπτώματα που αντιμετώπιζαν για χρόνια.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο Anil Joshi, επισημαίνοντας ότι οι ασθενείς εμφανίζονται πλέον πιο επιλεκτικοί και λιγότερο πρόθυμοι να καταφύγουν σε εμφανείς αισθητικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, οι αυξητικές επεμβάσεις δεν έχουν εκλείψει, όμως τα κίνητρα αλλάζουν, με τις ασθενείς να επιλέγουν πλέον πιο φυσικά και διακριτικά αποτελέσματα, αντί για έντονη αύξηση του μεγέθους.

Συνολικά, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών, με ποσοστό 93,9% και 25.217 επεμβάσεις το 2025, αριθμός μειωμένος κατά 2% σε ετήσια βάση. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.840 αισθητικές επεμβάσεις, επίσης μειωμένες κατά 2%.

Στους άνδρες, καταγράφεται μετατόπιση στις επιλογές προς επεμβάσεις προσώπου. Για πρώτη φορά, οι επεμβάσεις βλεφάρων αποτέλεσαν την πιο δημοφιλή επιλογή με 346 περιστατικά, αυξημένα κατά 8%, ξεπερνώντας τη ρινοπλαστική, η οποία υποχώρησε στις 273 επεμβάσεις, μειωμένη κατά 18%.

Με πληροφορίες από Guardian