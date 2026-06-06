Βρετανία: Ο Στάρμερ «μπορεί να διαψεύσει τους επικριτές του και να επιβιώσει» λέει ο γενικός εισαγγελέας

Ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να διαψεύσει τους επικριτές του και να επιβιώσει εάν αμφισβητηθεί η ηγεσία του, δήλωσε ο φίλος του και γενικός εισαγγελέας Ρίτσαρντ Χέρμερ στο BBC.

Στην πρώτη του συνέντευξη στην εκπομπή «Political Thinking» του BBC Radio 4, ο γενικός εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κόσμος πάντα υποτιμούσε τον πρωθυπουργό.

Η φιλία των δύο άνδρων ξεκίνησε το 1996, όταν και οι δύο εργάζονταν ως δικηγόροι στο δικηγορικό γραφείο Doughty Street Chambers, με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Στάρμερ διόρισε τον Χέρμερ ως επικεφαλής νομικό σύμβουλο της κυβέρνησης το 2024, μετά τη νίκη του.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, το Εργατικό Κόμμα έχασε τον έλεγχο του Ουαλικού Κοινοβουλίου (Senedd), καθώς και σχεδόν 1.500 συμβούλους στην Αγγλία, σε μια ιστορικά κακή σειρά εκλογικών αποτελεσμάτων, γεγονός που οδήγησε σε εκκλήσεις για την παραίτηση του Στάρμερ.

Ο πρώην υπουργός υγείας Γουές Στρίτινγκ και κάποιοι υφυπουργοί παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση αμέσως μετά. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται φαβορί σε οποιαδήποτε μελλοντική αναμέτρηση για την ηγεσία, έχει βάλει στόχο να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ αυτό το μήνα.

Τι ανέφερε ο Χέρμερ για τον Στάρμερ

Όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει από τις προκλήσεις, ο Χέρμερ απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι το πιστεύει. Ο Κιρ έχει υποτιμηθεί συνεχώς, φαντάζομαι ότι σε όλη του τη ζωή έχει υποτιμηθεί, και πάντα έχει αποδείξει ότι οι επικριτές του έκαναν λάθος».

«Όταν ήταν DPP [Επικεφαλής της Εισαγγελίας Δημοσίων Διώξεων], αντιμετώπιζε μερικές από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις, ή πολιτικούς ή ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης. Όταν ανέλαβε ηγέτης των Εργατικών, οι άνθρωποι έλεγαν «ποτέ δεν θα καταφέρεις να αναστρέψεις την πορεία αυτού του κόμματος ώστε να είναι εκλέξιμο μέσα σε τρεις εκλογικούς κύκλους», αλλά τελικά κερδίσαμε το 2024, οπότε κανείς δεν έχει πλουτίσει ποτέ στοιχηματίζοντας εναντίον του Κιρ Στάρμερ».

Η πρώτη προσπάθεια του Μπέρναμ να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο στις συμπληρωματικές εκλογές του Φεβρουαρίου στο Γκόρτον και Ντέντον εμποδίστηκε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος. Το Εργατικό Κόμμα έχασε την έδρα από το Πράσινο Κόμμα.

Η δεύτερη προσπάθειά του δεν εμποδίστηκε, και οι αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ στις 18 Ιουνίου θα βάλουν τον Στάρμερ και τον Στρίτινγκ στην ασυνήθιστη θέση να κάνουν εκστρατεία υπέρ της νίκης του Μπέρναμ, παρά την αντιπαλότητά τους.

Όταν ρωτήθηκε για τις φιλοδοξίες του Μπέρναμ, ο Χέρμερ αρνήθηκε να εμπλακεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως εικασίες.

«Είναι ένας εξαιρετικός υποψήφιος, ένας ταλαντούχος πολιτικός, το PLP [Κοινοβουλευτικό Εργατικό Κόμμα] θα ωφεληθεί από την παρουσία του σε αυτό».

Ο γενικός εισαγγελέας είπε ότι το μόνο που ήξερε ήταν: «Ο Κιρ είναι ηγέτης, πρωθυπουργός, με εντολή από τις γενικές εκλογές και απόλυτη αποφασιστικότητα να βελτιώσει αυτή τη χώρα».

Με πληροφορίες από BBC