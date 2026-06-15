Βρετανία: Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση στα social media θα απαγορευτεί στη Βρετανία για τους χρήστες κάτω των 16 ετών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το μέτρο ως «πραγματική αλλαγή για τα παιδιά μας και το μέλλον μας».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τους θύτες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν, και μπορεί ακόμη και να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία», είπε, παρουσιάζοντας τα σχέδια που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο, τα οποία θα πάνε πιο μακριά από την πρωτοποριακή απαγόρευση στην Αυστραλία.

Η απαγόρευση των social media στη Βρετανία

Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν απαγόρευση όλων των κύριων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, με ξεχωριστούς περιορισμούς σε διαδικτυακά προϊόντα που δεν καλύπτονται από την απαγόρευση, όπως εφαρμογές παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της δυνατότητας συνομιλίας με αγνώστους.

«Δεν είναι κάτι που κάνω ελαφρά τη καρδία, και δεν θα το παρουσιάσω ως κάτι χωρίς κόστος, σαν να μην έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κανένα όφελος για τους νέους, γιατί αυτό είναι σαφώς λάθος», είπε. «Αλλά η κυβέρνηση έχει πάντα να κάνει με επιλογές, και για μένα είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την απαγόρευση σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ, παρουσία ακροατηρίου που περιλάμβανε μια σειρά ακτιβιστών που αγωνίζονταν για την απαγόρευση, μεταξύ των οποίων και γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τους οποίους ευχαρίστησε.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Τόνισε: «Δεν είμαι διατεθειμένος να συμβιβαστώ όσον αφορά την ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών μας, και γι’ αυτό πρέπει να επιβληθεί αυτή η απαγόρευση, και γι’ αυτό θα επιβληθεί».

«Ναι, είναι δύσκολο – δύσκολο να νομοθετήσουμε, δύσκολο να ρυθμίσουμε, δύσκολο να επιβάλουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με αυτό. Γι' αυτό ακούσαμε τους ανθρώπους, συζητήσαμε, εξετάσαμε προσεκτικά τα στοιχεία, μάθαμε από χώρες όπως η Αυστραλία που λαμβάνουν παρόμοια μέτρα».

Η κυβέρνηση δήλωσε την Κυριακή ότι εννέα στους δέκα γονείς υποστήριξαν την ελάχιστη ηλικία των 16 ετών για την πρόσβαση στις εφαρμογές, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στη διαβούλευση με θέμα «Μεγαλώνοντας στον διαδικτυακό κόσμο».

Με πληροφορίες από Guardian