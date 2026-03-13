Βρετανία: Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ θα αφαιρεθεί από τα χαρτονομίσματα

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πρόκειται να αντικατασταθεί στο χαρτονόμισμα των 5 λιρών της Βρετανίας από μια σκηνή φύσης, γεγονός που προκάλεσε την οργή ορισμένων βουλευτών.

Η Τζέιν Όστεν, ο Τζ. Μ. Ο. Τέρνερ και ο Άλαν Τούρινγκ πρόκειται επίσης να αποσυρθούν από τα χαρτονομίσματα των 10, 20 και 50 λιρών αντίστοιχα, στο πλαίσιο ενός ανασχεδιασμού.

Η επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων που πρόκειται να εκδοθεί από την Τράπεζα της Αγγλίας θα απεικονίζει ζώα που είναι ενδημικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια στροφή μακριά από εικόνες διακεκριμένων Βρετανών.

Οι ιδέες, που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνουν ασβούς και βίδρες, καθώς και βατράχια, σκαντζόχοιρους, κουκουβάγιες και τρίτωνες. Φυτά και τοπία θα συμπληρώνουν τις απεικονιζόμενες σκηνές.

Τα χαρτονομίσματα της Βρετανίας... αλλιώς

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η τράπεζα έχει παρουσιάσει με υπερηφάνεια πολλές εμπνευσμένες ιστορικές προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της εθνικής σκέψης, της καινοτομίας, της ηγεσίας και των αξιών στα χαρτονομίσματά της», δήλωσε η τράπεζα.

«Η αλλαγή σε εικόνες της άγριας φύσης παρέχει την ευκαιρία να γιορτάσουμε μια άλλη σημαντική πτυχή του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσε.

Η τράπεζα θα συλλέξει απόψεις αργότερα φέτος σχετικά με τα συγκεκριμένα είδη άγριας φύσης που το κοινό θα ήθελε να εμφανίζονται στην επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων.

Η επικεφαλής ταμίας της Τράπεζας της Αγγλίας, Βικτόρια Κλέλαντ, δήλωσε ότι ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας νέας σειράς χαρτονομισμάτων ήταν η ανάγκη να διατηρηθεί το προβάδισμα έναντι των παραχαρακτών.

«Η φύση αποτελεί εξαιρετική επιλογή από την άποψη της επαλήθευσης της γνησιότητας των χαρτονομισμάτων και μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε την πλούσια και ποικιλόμορφη άγρια ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου στην επόμενη σειρά που θα δημιουργηθεί», πρόσθεσε.

Οι φωνές εναντίον των αλλαγών

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ήταν μεταξύ των βουλευτών που επέκριναν το νέο θέμα της φύσης.

«Ας γιορτάσουμε τη θαυμάσια βρετανική άγρια φύση, βεβαίως, αλλά ο Ουίνστον Τσόρτσιλ συνέβαλε στη διάσωση της χώρας μας και ολόκληρης της Ευρώπης από τον φασισμό», έγραψε στο X.

«Του αξίζει κάτι καλύτερο από το να αντικατασταθεί από έναν ασβό», είπε.

Ο βουλευτής της κύριας αντιπολίτευσης, Άλεξ Μπέργκαρτ, χαρακτήρισε την απόφαση «εξωφρενική».

«Αυτός (ο Ουίνστον Τσόρτσιλ) κέρδισε τη θέση του στο χαρτονόμισμα των πέντε λιρών. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί από μια βίδρα», είπε στο X, προσθέτοντας ότι «οι σπουδαίοι άνθρωποι που διαμόρφωσαν αυτή τη χώρα» δεν πρέπει να ξεχαστούν.

Με πληροφορίες από AFP