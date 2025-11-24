Βρετανία: Ο Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι θεραπεύτηκε από τον καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε πως διαγνώστηκε και υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του ώστε να ενισχύσει τις εκκλήσεις για στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο 59χρονος Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2010 έως το 2016 και αργότερα υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι δεν νοσεί πλέον από καρκίνο, έχοντας περάσει μια διαδικασία που, όπως είπε, «κανείς άνδρας δεν πρέπει να αναβάλει».

Η διάγνωση έγινε μετά από εξέταση PSA προστάτη, στην οποία τον παρότρυνε η σύζυγός του, Σαμάνθα. Οι τιμές βρέθηκαν αυξημένες και η βιοψία επιβεβαίωσε την ύπαρξη καρκινικών κυττάρων. «Ακούς αυτές τις λέξεις και δεν μπορείς να το πιστέψεις. Με το που το είπε ο γιατρός, σκεφτόμουν ήδη: τι κάνω τώρα; Προχωράω σε θεραπεία ή περιμένω;» είπε χαρακτηριστικά.

Βρετανία: Η θεραπεία που επίλεξε ο Ντέιβιντ Κάμερον

Ο Κάμερον επέλεξε στοχευμένη θεραπεία με ηλεκτρικούς παλμούς που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, εξηγώντας ότι η απόφαση «ήρθε γρήγορα», καθώς ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε χάσει τη ζωή του από καρκίνο στο πάγκρεας στην ίδια ηλικία.

Παρά την προσωπική του επιφύλαξη για ζητήματα υγείας, εξήγησε γιατί επέλεξε να μιλήσει: «Οι άνδρες δεν μιλούν για την υγεία τους. Ντρέπονται, το αναβάλουν. Αλλά η εξέταση μού έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσω κάτι επικίνδυνο πριν είναι αργά. Αν δεν το έλεγα δημόσια, θα ένιωθα πως δεν κάνω το σωστό».

Ο Κάμερον στηρίζει ανοικτά την καμπάνια της οργάνωσης Prostate Cancer Research για πρόγραμμα screening σε άνδρες υψηλού κινδύνου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 12.000 άνδρες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες.

Με πληροφορίες από Sky News