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Βρετανία: O Μπέρναμ καταργεί τον φόρο στους λογαριασμούς ενέργειας

Η κατάργηση του ΦΠΑ 5% στους λογαριασμούς ρεύματος υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 850 εκατομμύρια λίρες για τη περίοδο 2026-27

The LiFO team
The LiFO team
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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ / φωτ. Getty
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Η Βρετανία καταργεί τον φόρο 5% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, καθώς ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύθηκε να δώσει «ανάσα» στα νοικοκυριά που παλεύουν με το αυξημένο κόστος διαβίωσης. 

Τη δεύτερη κιόλας ημέρα της θητείας του, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε στήριξη στα «φτωχότερα νοικοκυριά» μέσω της φοροελάφρυσης αυτής, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του σχεδίου για τη ψηφιακή ταυτότητα που είχε δρομολογήσει ο προκάτοχός του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, το μέτρο αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 45 λίρες ετησίως για ένα μέσο νοικοκυριό.

«Για πάρα πολύ καιρό, αμέτρητοι πολίτες πάλευαν να τα βγάλουν πέρα με το κόστος ζωής», δήλωσε ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι. «Η σημερινή φοροελάφρυση στην ενέργεια θα δώσει στις οικογένειες μια ανάσα στους λογαριασμούς τους και μια αίσθηση σιγουριάς ενόψει του χειμώνα».  

Η κατάργηση του ΦΠΑ 5% στους λογαριασμούς ρεύματος υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 850 εκατομμύρια λίρες για τη περίοδο 2026-27.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

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