Βρετανία: Ο Μπέρναμ δεν εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο διερεύνησης της υπόθεσης Έπσταϊν

Ο Άντι Μπέρναμ δεν εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημόσιας έρευνας σχετικά με τις δραστηριότητες του καταδικασμένου εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν στη Βρετανία, σύμφωνα με δήλωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την αναφορά της υπουργού για τα Θύματα, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, στο πρόγραμμα «Newsnight» του BBC, ότι ο πρωθυπουργός «εξετάζει» το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τις φερόμενες πράξεις του Έπσταϊν και του πρώην ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Η Ντέιβις-Τζόουνς ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει να συναντήσει τα θύματα του Έπσταϊν.

Η Ντέιβις-Τζόουνς παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ τον Μάιο, κατηγορώντας στη συνέχεια την κυβέρνησή του ότι δεν άκουσε τα θύματα του Έπσταϊν.

Επανδιορίστηκε ως υπουργός για τα Θύματα όταν ο Μπέρναμ ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Αβεβαιότητα για τη στάση της κυβέρνησης του Μπέρναμ σχετικά με τα θύματα του Έπσταϊν

Η σύγχυση στη στάση της κυβέρνησης προέκυψε αφού η Ντέιβις-Τζόουνς δήλωσε στο «BBC Newsnight» το βράδυ της Τρίτης ότι είχε συζητήσει τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας για την συμπεριφορά του Έπσταϊν και του Αλ Φαγέντ με τον πρωθυπουργό και τη γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, Αντόνια Ρομέο, κατά τη διάρκεια του επαναδιορισμού της.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πλέον εφικτή μια έρευνα, η Ντέιβις-Τζόουνς απάντησε: «Το εξετάζουμε, αναθεωρούμε τι είναι εφικτό. Και πάλι, το ίδιο ισχύει και για τους επιζώντες του Harrods».

Πρόσθεσε: «Μου έχουν διαβεβαιώσει ότι ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα».

«Θα συναντηθεί με τα θύματα αυτά και εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν. Τώρα που έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ως πρωθυπουργός, θα δει τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε».

Μετά την παραίτησή της τον Μάιο, η Ντέιβις-Τζόουνς δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιούνιο ότι οι άνθρωποι των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από την κακοποίηση του Έπσταϊν έχουν πολύ συχνά περιοριστεί σε μια απλή υποσημείωση.

Όταν ρωτήθηκε ποιες διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις είχε ζητήσει από τον Μπέρναμ σε σχέση με τους επιζώντες όταν την επανέφερε στην κυβέρνηση, η υπουργός είπε: «Πράγματι είχα αυτές τις συζητήσεις με τον πρωθυπουργό πριν αναλάβει τα καθήκοντά του».

«Συμφώνησε να συναντηθεί με τα θύματα του Έπσταϊν», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο Μπέρναμ «με διαβεβαίωσε ότι θα τα συναντήσει τώρα που είναι πρωθυπουργός και θα συνεργαστεί μαζί μας για να εξετάσουμε αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα προς όφελος όλων των θυμάτων».

Το έγγραφο που καλούσε για δημόσια έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Newsnight, καθώς ο Μπέρναμ ολοκλήρωνε τα σχέδιά του για να αναλάβει την πρωθυπουργία, του δόθηκε ένα έγγραφο από κορυφαίους ακτιβιστές του Εργατικού Κόμματος που ασχολούνται με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Το έγγραφο περιείχε μια βασική πρόταση: να διεξαχθεί πλήρης δημόσια έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν στη Βρετανία, τη συμπεριφορά του αποθανόντος διευθυντή του Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, καθώς και σχετικά με τις καταγγελίες που προέκυψαν από έρευνα του BBC Panorama και της εφημερίδας Times, σύμφωνα με τις οποίες ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Σάλιβαν, εκμεταλλευόταν γυναίκες.

Ο Ντέιβιντ Σάλιβαν χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως ψευδείς. Δήλωσε ότι «δεν είναι το πρόσωπο που τα μέσα ενημέρωσης έχουν αποφασίσει να με παρουσιάσουν».

Το έγγραφο ζητούσε τη διεξαγωγή έρευνας για την «ατιμωρησία», προκειμένου να διερευνηθεί πώς ισχυροί άνδρες κατάφεραν να διαπράξουν τις φερόμενες πράξεις.

Όσον αφορά τον Έπσταϊν, το έγγραφο ζητά να δοθεί έμφαση στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, διερευνώντας πώς κατάφερε να προσγειώνεται και να απογειώνεται από στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με το ιδιωτικό του τζετ, συχνά με γυναίκες που φέρεται να ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε επισημάνει το ζήτημα αυτό τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες από BBC