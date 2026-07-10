Βρετανία: Ο Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός - Έλαβε στήριξη από 322 βουλευτές

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος τον πρότεινε ως διάδοχο του Κιρ Στάρμερ.

Η υποψηφιότητα του Μπέρναμ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος έχει υποστηριχθεί από 322 βουλευτές του κόμματος, καθώς παραμένει ο μόνος δηλωμένος υποψήφιος μετά την έναρξη των υποψηφιοτήτων την Πέμπτη.

Αυτό τον φέρνει μόλις έναν βουλευτή μακριά από τους 323 που απαιτούνται, ώστε να είναι μαθηματικά αδύνατο να του αντιταχθεί κάποιος αντίπαλος. Ορισμένοι βουλευτές αναφέρουν ότι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν την Πέμπτη, αλλά θα υποστηρίξουν τον Μπέρναμ μόλις επιστρέψουν στο Κοινοβούλιο.

Εάν, όπως αναμένεται, κανείς άλλος δεν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ο Μπέρναμ θα ανακηρυχθεί ηγέτης του Εργατικού Κόμματος την επόμενη εβδομάδα, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου.

Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εκπληκτική άνοδο στην εξουσία, μετά τη νίκη του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ, πριν από λίγες μόνο εβδομάδες.

Προς την πρωθυπουργία της Βρετανίας ο Μπέρναμ

Σε δήλωσή του, ο Μπέρναμ είπε ότι ήταν «βαθιά ευγνώμων» προς τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος που τον πρότειναν ως ηγέτη του κόμματος.

Ανέφερε ότι η υποστήριξη προήλθε από όλα τα τμήματα του κόμματος και αντανακλούσε μια «κοινή πεποίθηση ότι η Βρετανία χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στην πολιτική».

«Αυτή είναι η ριζική αλλαγή που προτείνω: εξουσία εκτός του Ουέστμινστερ, μια οικονομία αναδιαμορφωμένη για τους απλούς πολίτες και υγιής ανάπτυξη σε κάθε περιοχή», δήλωσε ο Μπέρναμ.

Η νίκη του Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές και οι βαριές απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές του Μαΐου οδήγησαν τον Στάρμερ να αντιμετωπίσει εκκλήσεις από τους ίδιους τους βουλευτές του να αποσυρθεί και να επιτρέψει στον Μπέρναμ να τον αντικαταστήσει.

Ο Στάρμερ παραιτήθηκε από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος την ίδια μέρα που ο Μπέρναμ ορκίστηκε βουλευτής, αναφέροντας στην ομιλία παραίτησής του ότι είχε ακούσει την απάντηση στο ερώτημα αν «είμαι ο καταλληλότερος για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές».

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία μέχρι την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας για να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη υποστήριξη από 81 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στον αγώνα για την ηγεσία.

Εκτός από τις 323 υποψηφιότητες – ο αριθμός που θα εξασφαλίσει ότι κανένας άλλος δεν θα φτάσει το όριο των 81 βουλευτών που απαιτείται για να διεκδικήσει την ηγεσία εναντίον του – ο Μπέρναμ θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει την επόμενη εβδομάδα υποψηφιότητες από τουλάχιστον τρεις από τις 31 σοσιαλιστικές οργανώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι συνδεδεμένες με το κόμμα, αν και αυτό αναμένεται να είναι για τον ίδιο μια απλή τυπική διαδικασία.

Ο Μπέρναμ θα γίνει τότε ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και θα οδηγηθεί στη Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς να χρειαστεί να διεξαχθεί ψηφοφορία το καλοκαίρι μεταξύ των μελών του κόμματος και των υποστηρικτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συνδεδεμένες με αυτό.

Μερικές δεκάδες βουλευτές είχαν ήδη δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προτείνουν τον πρώην δήμαρχο.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο ίδιος ο Μπέρναμ, ο οποίος αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή» για αυτόν, αναφερόμενος στις δύο προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειές του να αναλάβει την ηγεσία το 2010 και το 2015.

Με πληροφορίες από BBC