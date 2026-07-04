Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι ο διάδοχός του πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως ο διάδοχός του θα πρέπει να αφιερώσει τον ίδιο χρόνο με εκείνον στις διεθνείς κρίσεις και τη διπλωματία.

Ο ίδιος απέρριψε τις υποδείξεις πως ο επόμενος ηγέτης της χώρας θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως σε εγχώρια θέματα.

Αναγκαία η μέριμνα για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τονίζει ο Κιρ Στάρμερ

Ο Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει έπειτα από δύο χρόνια στην θέση του πρωθυπουργού, δήλωσε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο BBC ότι η διεθνής και εσωτερική πολιτική δεν θα μπορούσαν να διαχωριστούν, καθώς η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.

«Γίνεται συχνά αυτή η συζήτηση, ποια είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στη διαχείριση των διεθνών θεμάτων και τη διαχείριση των εσωτερικών θεμάτων; Είναι ένα και το αυτό», σημείωσε ο Στάρμερ.

Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, την 22α Ιουνίου. Ο ηγέτης των Εργατικών αναμένεται να παραμείνει στο πόστο του εωσότου αναλάβει ο διάδοχός του στα μέσα Ιουλίου.

Ερωτηθείς εάν ένας πρωθυπουργός θα μπορούσε να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στη διπλωματία σε σύγκριση με εκείνον, ο Στάρμερ απάντησε: «Όχι, δεν πιστεύω πως είναι δυνατό».

Η αντίθεση μεταξύ Στάρμερ και Μπέρναμ

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας δέχθηκε επικρίσεις από ορισμένους αντιπάλους του σχετικά με τον χρόνο που εκείνος αφιέρωσε στην εξωτερική πολιτική. Ο βουλευτής Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Στάρμερ, υποσχέθηκε να επικεντρωθεί στις εγχώριες προτεραιότητες, μεταξύ άλλων το βιοτικό επίπεδο, τη στέγαση, τις υποδομές και την ανάθεση περισσότερων εξουσιών στις βρετανικές περιφέρειες.

Σε ένα βίντεο με τίτλο «Με τον Κιρ» που ανήρτησε στο Χ σήμερα, ο Στάρμερ υπεραμύνθηκε του ότι επικεντρώθηκε στα διεθνή θέματα κατά την άσκηση των πρωθυπουργικών καθηκόντων του, λέγοντας πως η Βρετανία αποκατέστησε τη φήμη της στη διεθνή σκηνή. Επικαλέστηκε τη στήριξη στην Ουκρανία και τη συμμετοχή σε διεθνείς συνασπισμούς μεταξύ των επιτευγμάτων του.

«Το γεγονός πως τώρα άλλες χώρες στρέφονται σε εμάς για αυτήν την ηγεσία είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανος, που το κατάφερα τα δύο χρόνια στη διακυβέρνηση», τόνισε.

Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων του, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε επίσης τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τη μείωση της παιδικής φτώχειας και τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.