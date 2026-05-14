Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, λέει η υπουργός Παιδείας

Ο Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Η ίδια επισήμανε πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας.

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Η παραίτηση του υπουργού Υγείας

Το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) παραιτήθηκε ο υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν οι πληροφορίες για εκ νέου εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία, διαμηνύοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ «θα συνεχίσει να δίνει μάχη» και δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Μέχρι λίγες ώρες πριν από την παραίτησή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωνε ότι διατηρεί «πλήρη εμπιστοσύνη» στον υπουργό Υγείας.