Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύεται να επιταχύνει τη θέσπιση νόμου για τα social media

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα σχετικά με την πρόσβαση των νέων στα social media σε «μήνες, όχι χρόνια».

Παράλληλα, δήλωσε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο, μετά την υπόσχεση της κυβέρνησης να επεκτείνει τα μέτρα καταστολής στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο και ότι η απαγόρευση δεν είναι οριστική, επισημαίνοντας τις ανησυχίες οργανώσεων όπως η NSPCC.

Ανησυχία για τα social media

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε με την απαγόρευση ως πιθανότητα», δήλωσε σε ένα κοινοτικό κέντρο στο Putney, προσθέτοντας ότι «σίγουρα θα ήθελε να εξετάσει τα στοιχεία» που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης διαβούλευσης.

Πρόσθεσε: «Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Μερικοί λένε απλά να απομακρυνθούν όλοι οι κάτω των 16

ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό είναι όλο. Η NSPCC, μια οργάνωση που προφανώς ενδιαφέρεται πολύ για την προστασία των παιδιών, λέει όχι, αυτό θα ωθήσει τα παιδιά σε ακόμα πιο σκοτεινά μέρη».

«Άλλοι – ήμουν με νέους σήμερα το πρωί, 15 και 16 ετών, που θα επηρεαστούν πραγματικά από αυτό – μου είπαν, κοίτα, παίρνουμε τις ειδήσεις μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν διαβάζουμε τις εφημερίδες, και επομένως θα μας εμποδίσετε να έχουμε πρόσβαση στις ειδήσεις. Πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά συνολικά», υποστήριξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Η Downing Street ανακοίνωσε σχέδια για την επίσπευση των αλλαγών που θα προταθούν μετά τη διαβούλευση, υποβάλλοντας τροπολογίες σε δύο νομοσχέδια που ήδη βρίσκονται στο κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο για την ευημερία των παιδιών και τα σχολεία και το νομοσχέδιο για το έγκλημα και την αστυνόμευση.

Το σχέδιο προβλέπει ότι αυτές οι τροπολογίες θα παρέχουν στους υπουργούς εξουσίες για την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων, με το νομοσχέδιο για τα παιδιά να καλύπτει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα να κλείνει πιθανά κενά που σχετίζονται με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό, σύμφωνα με τον Στάρμερ, θα επιτρέψει την άμεση ανάληψη δράσης.

«Έχουμε αναλάβει τις εξουσίες για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δράσουμε μέσα σε μήνες, όχι χρόνια», είπε.

Πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει γονέας στη χώρα που να μην ανησυχεί για αυτό, πραγματικά δεν το πιστεύω. Το status quo, η κατάσταση όπως είναι τώρα, δεν είναι αρκετά καλή. Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι τα πράγματα μπορούν να μείνουν όπως είναι. Δεν μπορούν, δεν προστατεύουν τα παιδιά, και σκοπεύουμε να δράσουμε».

Η αλλαγή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Όταν ρωτήθηκε αν οι βουλευτές και οι ομότιμοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ψηφίσουν τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πολιτικής προκύψει, καθώς και τις τροπολογίες που θα τους εξουσιοδοτήσουν να το πράξουν, η Downing Street έδειξε ότι αυτό θα συμβεί. «Και τα δύο σώματα θα πρέπει να εγκρίνουν τη δευτερογενή νομοθεσία που θα εφαρμόσει τις πολιτικές», δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του Στάρμερ, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (DSIT) για λεπτομέρειες.

Σε μια προηγούμενη ανάρτηση στη σελίδα του στο Substack, ο Στάρμερ ανέπτυξε τις ανησυχίες του για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι στην τρέχουσα μορφή τους βλάπτουν τα παιδιά. «Όταν το Facebook ξεκίνησε το 2004, ήταν μια αρκετά απλή ιδέα», έγραψε. «Δημιουργούσες ένα προφίλ, δημοσίευες ενημερώσεις που οι άλλοι μπορούσαν να δουν με τη σειρά που δημοσιεύονταν, έκανες like και σχολίαζες τα σχόλια των φίλων σου».

«Αυτό απέχει πολύ από τους αλγόριθμους, το ατελείωτο scrolling, τις σελίδες For You και τις ιδιωτικές συνομιλίες που συνθέτουν τον σύγχρονο κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό από τις απλές, λιτές σελίδες που ήταν στην αρχική τους μορφή. Και σε αυτή την εξέλιξη, έχουν γίνει κάτι που βλάπτει σιωπηλά τα παιδιά μας».

