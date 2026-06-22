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Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του - Οι δηλώσεις του

Από το Σαββατοκύριακο υπήρχε έντονη φημολογία για την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο πλάνο του για την σταδιακή απομάκρυνσή του από τη θέση.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να τον διαδεχθεί ο Αντί Μπέρναμ.

Η ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ

Ο Στάρμερ προέβη στις δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκίνησε λέγοντας, «περπατώντας σε αυτό τον δρόμο πριν δύο χρόνια, ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Μία νέα Εργατική κυβέρνηση. Η πρώτη εδώ και 40 χρόνια».

«Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο», ανέφερε ο Στάρμερ σχετικά με την προσπάθειά του να φτάσει στην ανώτερη πολιτική θέση της χώρας και να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον λαό του.

«Στόχος ήταν να στήσουμε μία δίκαιη χώρα, με ευκαιρίες για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν προνόμια. Και κοιτάχτε τι καταφέραμε σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Στάρμερ, αναφερόμενος σε όσα θεωρεί νίκες κατά τη διακυβέρνησή του.

«Γνωρίζω, όμως, ότι η ερώτηση πλέον δεν αφορά στο ποιος ήταν πιο ικανός να αλλάξει το Εργατικό κόμμα. Η ερώτηση που κάνει, πλέον, το κόμμα μου, αφορά αν είμαι σε θέση να μας οδηγήσω στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κοινοβουλίου σε αυτή την ερώτηση. Και αποδέχομαι αυτή την απάντηση με σεβασμό. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είχε να κάνει πάντα με το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για την πατρίδα μου. Για αυτό παραιτούμαι από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Επικοινώνησα το πρωί με τον βασιλιά για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Θα ζητήσω να ετοιμαστεί ένα χρονοδιάγραμμα με υποψηφιότητες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις θερινές διακοπές».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα είναι στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαδοχής, μετά το καλοκαίρι, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να ορίζεται μέχρι την επιστροφή του κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο.

ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Διεθνή

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