Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ του και τα παιδιά τους

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ, στο Highgrove House στο Γκλόστερσερ.

Το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ιδιωτική οικογενειακή στιγμή». Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις τεταμένες σχέσεις τους, καθώς ο βασιλιάς είχε να δει από κοντά τον 7χρονο εγγονό του και την 5χρονη εγγονή του περισσότερο από τέσσερα χρόνια, ενώ Χάρι και Μέγκαν είχαν να βρεθούν μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο Κάρολος όσο και ο γιος του επιδίωκαν αυτή τη συνάντηση, με τον μονάρχη να θέλει οπωσδήποτε να ξεκλέψει χρόνο για να δει τα εγγόνια του. Αντίθετα, η σχέση του Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένει ψυχρή και δεν υπάρχει κανένα πλάνο να συναντηθούν. Μάλιστα, την ώρα της οικογενειακής συγκέντρωσης, ο Ουίλιαμ συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ.

Το ταξίδι του Χάρι στη Βρετανία είχε αρχικά επισκιαστεί από τη δικαστική του ήττα απέναντι στην Associated Newspapers για την παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής, από τη σύγχυση για το αν θα τον συνόδευε τελικά η οικογένειά του, αλλά και από τις τριβές με το παλάτι για τα μέτρα ασφαλείας και τη διαμονή τους.

Πριν από τη συνάντηση, ο πρίγκιπας βρέθηκε στο Μπέρμιγχαμ για την αντίστροφη μέτρηση των Invictus Games, όπου αποθεώθηκε από το κοινό και δοκίμασε τις επιδόσεις του στο ράγκμπι με αμαξίδιο, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι η Μέγκαν και τα παιδιά δεν θα τον συνοδεύσουν σε καμία από τις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Prince Harry has arrived at the Invictus Games event in Birmingham to mark one year to go until @birmingham_2027 - which takes place at the NEC in July 2027.

The Duke of Sussex is here without the Duchess of Sussex who announced she wouldn’t be attending any public engagements… pic.twitter.com/omWP6Md1w0 — Chris Ship (@chrisshipitv) July 10, 2026

Με πληροφορίες από BBC

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