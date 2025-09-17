Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, στην επίσημη τελετή καλωσορίσματος της επίσκεψής τους στη Βρετανία.

Μετά την υποδοχή του ζεύγους Τραμπ από την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή καλωσορίσματος με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, έτυχαν θερμής υποδοχής με χειραψίες από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και στη συνέχεια συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες προς το κάστρο του Ουίνδσορ.

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες, ο ΝτοναλντΤραμπ κάθισε δίπλα στον βασιλιά Κάρολο στην άμαξα, ενώ η βασίλισσα Καμίλα επέβαινε στην ίδια άμαξα με τη Μελάνια Τραμπ.

Φωτ. / EPA

Φωτ. / EPA

Φωτ. / EPA

Αξίζει να σημειωθεί πως η βασίλισσα Καμίλα έδωσε το «παρών» στην επίσημη τελετή υποδοχής, παρά το γεγονός ότι είχε απουσιάσει από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ την προηγούμενη μέρα λόγω ασθένειας.

Εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε στο PEOPLE ότι υπέφερε από οξεία ιγμορίτιδα, μια λοίμωξη, ωστόσο, αναμένεται να παρευρεθεί σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την επίσκεψη των Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της πομπής, οι μπάντες του βασιλικού ναυτικού, του στρατού και της βασιλικής αεροπορίας έπαιζαν τους εθνικούς ύμνους των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συνοδεύσει τον βασιλιά Κάρολο για την επιθεώρηση της φρουράς, πριν η βασιλική οικογένεια τους καλωσορίσει και επίσημα στο κάστρο για γεύμα.

Αργότερα το απόγευμα, οι Τραμπ θα συναντηθούν ξανά με τον βασιλιά και τη βασίλισσα στην πράσινη αίθουσα υποδοχής του κάστρου του Ουίνδσορ, για να δουν μια ειδική έκθεση αντικειμένων από τη βασιλική συλλογή με θέμα τις ΗΠΑ.

Τέλος για σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου θα καταθέσει στεφάνι ιδιωτικά στον τάφο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

Με πληροφορίες από PEOPLE