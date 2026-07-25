Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ κλήθηκε να ασκήσει πιέσεις στην ΕΕ για την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων

Ο Άντι Μπέρναμ κλήθηκε να ασκήσει άμεση πίεση στους ηγέτες της ΕΕ για την αναστολή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου (EES), καθώς ξεκινά το Σαββατοκύριακο με τη μεγαλύτερη κίνηση για διακοπές στο εξωτερικό.

Περίπου 2,2 εκατομμύρια Βρετανοί παραθεριστές αναμένεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας, η πλειοψηφία των οποίων προς την Ευρώπη, καθώς όλα τα σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται πλέον σε καλοκαιρινές διακοπές.

Αίτημα προς τον Άντι Μπέρναμ για την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων της ΕΕ

Μιλώντας στο αεροδρόμιο του Χίθροου την Παρασκευή το πρωί, ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Κάλουμ Μίλερ, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναστείλουν το «αποτυχημένο και δυσλειτουργικό σύστημα ελέγχου των συνόρων» τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το EES, το οποίο απαιτεί από τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ να εγγραφούν κατά την άφιξή τους και να υποβληθούν σε φωτογράφιση και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, έχει τεθεί τεχνικά σε πλήρη ισχύ από τον Απρίλιο, μετά την έναρξη λειτουργίας του πέρυσι, αλλά έχει επιτραπεί στην συνοριακή αστυνομία να χαλαρώνει τις απαιτήσεις σε περιπτώσεις ακραίων καθυστερήσεων.

Ωστόσο, ορισμένοι επιβάτες έχασαν τις πτήσεις τους, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να περιμένουν στην ουρά για αρκετές ώρες.

Ο Μίλερ δήλωσε: «Οι παραθεριστές και οι μεταφορείς δεν πρέπει να τιμωρούνται εξαιτίας ενός κακοσχεδιασμένου και δυσλειτουργικού συστήματος ελέγχου στα σύνορα, το οποίο βρίσκεται εντελώς εκτός του ελέγχου τους. Ο Άντι Μπέρναμ πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με κάθε έναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες – και να τους πείσει, συλλογικά, να αναστείλουν το EES τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο».

Ανέφερε ότι μια καταστροφική συμφωνία για το Brexit «θέτει εκατομμύρια Βρετανούς σε κίνδυνο να καταστραφούν οι διακοπές τους εξαιτίας αυτού του δυσλειτουργικού συστήματος συνόρων της ΕΕ».

Προβληματισμός στις ευρωπαϊκές χώρες

Ο ταξιδιωτικός σύλλογος Abta ανέφερε ότι η Ισπανία θα είναι ο κύριος προορισμός για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ υπάρχει επίσης ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Τουρκία. Ο διευθύνων σύμβουλός του, Μαρκ Τάνζερ, δήλωσε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να προγραμματίσουν αρκετό χρόνο για τα ταξίδια τους.

«Για πολλούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αυτή θα είναι η πρώτη τους εμπειρία με το EES, και για ορισμένους, αν και όχι για όλους, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο για να περάσουν τον έλεγχο διαβατηρίων», είπε.

Η Ελλάδα έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα επιβάλει τους πρόσθετους βιομετρικούς ελέγχους στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των εισερχόμενων τουριστών από χώρες εκτός ΕΕ, ενώ προβλήματα με τον εξοπλισμό που παρασχέθηκε στη Γαλλία έχουν ως αποτέλεσμα οι αυτόματοι θάλαμοι στα σύνορά της να μην λειτουργούν.

Με πληροφορίες από Guardian