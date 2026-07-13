Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ εξασφάλισε την ηγεσία των Εργατικών

Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώθηκε ως ο επόμενος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, αφού έλαβε τη Δευτέρα 27 επιπλέον υποψηφιότητες από βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, ανεβάζοντας το συνολικό του αριθμό σε 349.

Οι επιπλέον υποψηφιότητες, πέραν των 322 που έλαβε την περασμένη εβδομάδα, σημαίνουν ότι είναι πλέον αδύνατο για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο να συγκεντρώσει τους 81 υποστηρικτές που απαιτούνται για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Στους επιπλέον υποστηρικτές συμπεριλαμβανόταν ο υπουργός Κοινοτήτων, Στιβ Ριντ, ενός βασικού συμμάχου του Κιρ Στάρμερ.

Σε τροχιά ηγεσίας της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ

Ο Ριντ ήταν το μόνο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν πρότεινε τον Μπέρναμ την περασμένη εβδομάδα. Ο Στάρμερ, ως απερχόμενος ηγέτης, επίσης σύμφωνα με το έθιμο, δεν συμμετέχει.

Μεταξύ των άλλων που πρότειναν τον Μπέρναμ τη Δευτέρα ήταν οι υφυπουργοί Κρις Μπράιαντ και Μάικ Ταπ, η πρώην υπουργός Τζες Φίλιπς και ο Ρίτσαρντ Μπέργκον, γραμματέας της αριστερής «Σοσιαλιστικής Ομάδας Εκστρατείας» των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος.

Ως ο μοναδικός υποψήφιος για την αντικατάσταση του Στάρμερ, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε έκτακτο συνέδριο του κόμματος την Παρασκευή. Στη συνέχεια, θα αναλάβει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού τρεις ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος, ο Μπέρναμ αναμένεται να συμμετάσχει σε διαδικτυακή προεκλογική συζήτηση με βουλευτές του Εργατικού Κόμματος αργότερα τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από Guardian