Βρετανία: Νίκη Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ - Ανοίγει ο δρόμος για αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ

Ο Άντι Μπέρναμ κέρδισε τις κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στο Μέικερφιλντ, στη Βρετανία, με τεράστια πλειοψηφία, ανοίγοντας το δρόμο για αμφισβήτηση της ηγεσίας του Κιρ Στάρμερ.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νίκησε τον υποψήφιο του Reform UK, Ρόμπερτ Κένιον, με διαφορά 9.231 ψήφων.

Το Εργατικό Κόμμα κέρδισε το 54% των ψήφων έναντι του 35% του «Reform UK», ενώ το «Restore Britain» συγκέντρωσε το 7%. Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,75% – έξι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τις γενικές εκλογές, με 45.510 ψήφους.

«Πρέπει τώρα να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την εκλογική νίκη του

Στην ομιλία του για τη νίκη, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής» και ότι οι πολίτες «ψήφισαν υπέρ της αλλαγής, ψήφισαν υπέρ της ενίσχυσης της εξουσίας του Βορρά και όλων των περιοχών που έχουν ξεχαστεί από το Γουέστμινστερ».

Είπε ότι αυτή ήταν η «τελευταία ευκαιρία του Εργατικού Κόμματος να αλλάξει», προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία, αλλά αυτή τη στιγμή, με βάση το αποψινό αποτέλεσμα, έχουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική βασισμένη στην ενότητα και την ελπίδα, φεύγοντας από τον δρόμο που μας οδηγεί σε μια διχασμένη πολιτική, όπως αυτή που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Πρέπει τώρα να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να επαναφέρουμε τη χώρα στον σωστό δρόμο, να ενώσουμε ξανά τους ανθρώπους και να κάνουμε τα πράγματα να λειτουργούν σωστά», δήλωσε.

Μετά τις πιο κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές στη σύγχρονη βρετανική ιστορία, ο Μπέρναμ αναμένεται να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού, εάν ξεκινήσει επίσημος αγώνας για την ηγεσία τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, οι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στον Στάρμερ να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Guardian» την Πέμπτη, ενώ ορισμένοι από την ομάδα του έπεισαν υπουργούς να μην παραιτηθούν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση της κυβέρνησης.

Το γεγονός ότι ο Μπέρναμ εξασφάλισε 6.100 ψήφους περισσότερες από ό,τι τα κόμματα «Reform» και «Restore» μαζί θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση του μεταξύ των βουλευτών και των μελών του Εργατικού Κόμματος.

Το πολιτικό τοπίο στη Βρετανία

Μιλώντας ενώπιον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και υποστηρικτών, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με επευφημίες στο συνεδριακό κέντρο Life στο Γουίγκαν, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το Μέικερφιλντ «δεν θα αποτελέσει ποτέ για μένα ένα σκαλοπάτι – αλλά αντίθετα θα είναι το σημείο αναφοράς μου: Μια δοκιμασία στο Μέικερφιλντ, στην καρδιά της βρετανικής πολιτικής, θα διασφαλίσει ότι οι περιοχές που έχει παραμελήσει το Γουέστμινστερ θα έχουν πλέον δίκαιη μεταχείριση».

Οι ψηφοφόροι του είχαν πει ότι ένιωθαν «παραμελημένοι» και ότι «η χώρα λειτουργεί για άλλους ανθρώπους και άλλες περιοχές, αλλά όχι για εδώ», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ πρόσθεσε: «Αυτό αλλάζει απόψε. Αυτό το αποτέλεσμα αλλάζει την κατάσταση. Αυτό το αποτέλεσμα θα φέρει μια χώρα που λειτουργεί δίκαια για όλους. Οι άνθρωποι εδώ ψήφισαν υπέρ της αλλαγής, ψήφισαν υπέρ της ενίσχυσης του Βορρά και όλων των περιοχών που έχουν ξεχαστεί από το Γουέστμινστερ. Τώρα ας τους το επιστρέψουμε».

Η νίκη του σημαίνει ότι το Εργατικό Κόμμα αντιμετωπίζει έναν ακόμη εξαντλητικό αγώνα εναντίον του Reform UK, αυτή τη φορά για να διατηρήσει τη δημαρχία του Μάντσεστερ. Οι αναπληρωματικές εκλογές με 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους θα είναι από τις μεγαλύτερες στη βρετανική πολιτική ιστορία και αναμένεται να διεξαχθούν στις 30 Ιουλίου.

"Everyone knows that politics isn't working, everyone can feel that the country isn't where it should be," Andy Burnham says after winning Makerfield by-election



This is a chance to "build a new politics", he adds



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Οι επαναληπτικές εκλογές στο Μέικερφιλντ προκλήθηκαν όταν ο Τζος Σίμονς, ο τότε βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, συμφώνησε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, ώστε να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα και να αμφισβητήσει την ηγεσία του Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός έχει δεχτεί εκκλήσεις για παραίτησή του λόγω του καταστροφικού διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, ενώ ακολούθησαν εκλογές στις οποίες το Εργατικό Κόμμα έχασε περισσότερους από 1.200 δημοτικούς συμβούλους και τον έλεγχο του Ουαλικού Κοινοβουλίου (Senedd) τον Μάιο.

Ο Στάρμερ έχει δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί από το αξίωμά του και ότι προτίθεται να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει επίσης μια επικείμενη απειλή από τον πρώην υπουργό Υγείας του, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαδικασία για την ανάδειξη νέου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Guardian