Βρετανία: Νεκρή η πρώην βουλευτής Αν Γουίντεκομπ - Συνεχίζεται η έρευνα για τη δολοφονία της

Η πρώην βουλευτής των Συντηρητικών Αν Γουίντεκομπ βρέθηκε νεκρή με σοβαρά τραύματα στο σπίτι της, με την αστυνομία να έχει ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία και την υπόθεση να αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια των πολιτικών στη Βρετανία.

Η 78χρονη Γουίντεκομπ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής πολιτικής ζωής. Διετέλεσε βουλευτής των Συντηρητικών για δύο δεκαετίες και αργότερα έγινε γνωστή και ως τηλεοπτική προσωπικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ταχθεί στο πλευρό του Reform UK, του ακροδεξιού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας στη βόρεια Αγγλία, ως ύποπτος για τη δολοφονία της. Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο, αλλά η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως η δολοφονία είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ένας 26χρονος που είχε συλληφθεί νωρίτερα ως ύποπτος για ανθρωποκτονία αφέθηκε ελεύθερος και δεν θεωρείται πλέον μέρος της έρευνας.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ματ Λόνγκμαν, δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Όπως είπε, έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την είδηση «σοκαριστική», ενώ η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπέιντενοκ δήλωσε ότι έχει μείνει «άναυδη» και δυσκολεύεται να βρει λόγια.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ έκανε λόγο για «εξαιρετικά οδυνηρές» συνθήκες θανάτου και κάλεσε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, ώστε να προχωρήσει η αστυνομική έρευνα.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του Reform UK, είπε ότι φοβάται πως η δημόσια ζωή, και ειδικά η πολιτική, έχει γίνει πιο επικίνδυνη για όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο ή αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό, όπως μια ληστεία που ξέφυγε από τον έλεγχο.

Μνήμες από τις δολοφονίες πολιτικών που σημάδεψαν τη Βρετανία

Η υπόθεση ξύπνησε μνήμες από τις δολοφονίες δύο Βρετανών βουλευτών την τελευταία δεκαετία. Η Τζο Κοξ, βουλευτής των Εργατικών, δολοφονήθηκε το 2016 έξω από το γραφείο της στο Μπέρστολ του Δυτικού Γιορκσάιρ. Ο δράστης την πυροβόλησε και τη μαχαίρωσε, ενώ στη δίκη ακούστηκε ότι φώναζε «Britain first» κατά την επίθεση.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2021, ο Συντηρητικός βουλευτής Ντέιβιντ Έιμες δολοφονήθηκε με μαχαίρι στη διάρκεια συνάντησης με πολίτες. Ο δράστης, που είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Μπρένταν Κοξ, σύζυγος της Τζο Κοξ, έγραψε ότι ο θάνατος της Γουίντεκομπ έφερε ξανά «όλο τον πόνο και το συναίσθημα» της απώλειας της συζύγου του. Τόνισε ότι, όποιο κι αν αποδειχθεί το κίνητρο, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια επίθεση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη κι αν οι συνθήκες του θανάτου της Γουίντεκομπ παραμένουν ασαφείς, η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτικών στη Βρετανία.

Ο Άντριου Μπάρκλεϊ, λέκτορας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, σημείωσε ότι οι αναφορές για εγκλήματα σε βάρος βουλευτών έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά τις εκλογές του 2019, ενώ έχουν καταγραφεί και αρκετές υποθέσεις παρενόχλησης, τόσο διά ζώσης όσο και σε μεγάλη κλίμακα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καθηγητής πολιτικής Τιμ Μπέιλ, από το Queen Mary University of London, ανέφερε ότι η Βρετανία παραμένει γενικά μια κοινωνία με χαμηλά επίπεδα βίας, αλλά η δολοφονία δύο βουλευτών μέσα σε δέκα χρόνια έχει αλλάξει το κλίμα. Όπως είπε, η χώρα έχει γίνει πιο πολιτικά πολωμένη και οι πολιτικοί έχουν συνηθίσει πλέον να δέχονται απειλές, τόσο online όσο και στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών.

Συναγερμός για την Γουίντεκομπ σήμανε την Τετάρτη, όταν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη εξ αποστάσεως. Ο παρουσιαστής του Channel 5, Νταν Γουόκερ, ανέφερε ότι η εκπομπή επικοινώνησε με τον μάνατζέρ της, ζητώντας να ελέγξει αν είναι καλά. Οι πληροφορίες αυτές έχουν διαβιβαστεί στην αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας.

Η εταιρεία που εκπροσωπούσε την πρώην βουλευτή μετά την αποχώρησή της από την πολιτική ανέφερε ότι η ζωή και η καριέρα της καθοδηγούνταν από τις χριστιανικές της αξίες και την αφοσίωσή της στη δημόσια υπηρεσία. Όπως σημείωσε, η Γουίντεκομπ αγαπούσε την πολιτική αντιπαράθεση και, 16 χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο, συνέχιζε να εκφράζει με έντονο τρόπο τις απόψεις της και να συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία του Reform UK.

Με πληροφορίες από BBC, NBC News