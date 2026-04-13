Βρετανία: Νέες δηλώσεις Στάρμερ κατά των social media - «Το εθιστικό σκρολάρισμα είναι προβληματικό»

⁠Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το ⁠TikTok πρέπει να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν νεαρούς χρήστης να σπαταλούν ώρες «σκρολάροντας» αφηρημένα σε ατέλειωτα βίντεο, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Η Βρετανία, όπως και άλλες χώρες, εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δοκιμάζει απαγορεύσεις, ώρες απαγόρευσης χρήσης και χρονικά όρια στις εφαρμογές για να δει πώς επηρεάζουν τον ύπνο, την οικογενειακή ζωή και τις σχολικές εργασίες.

«Συζητάμε για το αν θα πρέπει να υπάρξει μια απαγόρευση για τους νέους κάτω των 16 ετών», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC Radio. «Όμως, νομίζω είναι το ίδιο σημαντικό, οι εθιστικοί μηχανισμοί σκρολαρίσματος είναι πραγματικά προβληματικοί στο μυαλό μου. Πρέπει να εξαλειφθούν».

Προβληματισμός στη Βρετανία για τα social media

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά και γονείς ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει, επισήμανε ο Στάρμερ.

Περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι έχουν ήδη ανταποκριθεί και συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις με θέμα τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, έγινε γνωστό από τη βρετανική κυβέρνηση, που πρόσθεσε πως υπάρχει ακόμη χρόνος να συνεισφέρουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 26ης Μαΐου.

«Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη μαμάδων και μπαμπάδων που ανησυχούν για τον χρόνο που τα παιδιά τους περνούν στο διαδίκτυο και για το περιεχόμενο που παρακολουθούν», δήλωσε σήμερα η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ.

«Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη εφήβων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως είναι να μεγαλώνεις στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλουμε να ακούσουμε την άποψη οικογενειών σχετικά με τις ώρες απαγόρευσης της χρήσης, τα τσατμποτ Τεχνητής Νοημοσύνης και τις εθιστικές λειτουργίες».

Με πληροφορίες από Reuters