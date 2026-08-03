Βρετανία: Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ προτείνει στρατιωτική επιχείρηση για να σταματήσει τη ροή των αιτούντων άσυλο

Το βρετανικό δεξιό κόμμα «Reform UK», του Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, σε περίπτωση εκλογής του, θα εμποδίσει την είσοδο των αιτούντων άσυλο.

Το κόμμα θέλει να δημιουργήσει αυτό που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αντιμετωπίζει πτώση της δημοτικότητάς του και αμφισβητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότησή του.

Το πλάνο του Φάρατζ και η πτώση στις δημοσκοπήσεις

Επισημαίνοντας τη μεταναστευτική κρίση στην ισπανική Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ο Φάρατζ ανακοίνωσε μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, η οποία, όπως είπε, θα προβλέπει την αναχαίτιση των αιτούντων άσυλο που φτάνουν με μικρά σκάφη και την επιστροφή τους στη Γαλλία.

Το «Reform» δήλωσε ότι η πολιτική αυτή, που ονομάστηκε «Επιχείρηση Φρούριο», θα καταστήσει τα σύνορα της Βρετανίας αδιαπέραστα.

«Υπό μια κυβέρνηση του «Reform», μέσα σε δύο εβδομάδες, δεν θα υπάρχουν πλέον σκάφη», δήλωσε ο Φάρατζ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Φάρατζ έχει περάσει μερικούς δύσκολους μήνες, καθώς το κόμμα του έχασε το προβάδισμα στις εθνικές δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά σε διάστημα άνω του ενός έτους, μετά από μια σειρά αποκαλύψεων σχετικά με δώρα και δωρεές προς υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος.

Το Εργατικό Κόμμα κατηγόρησε το κόμμα «Reform» ότι αναδιατυπώνει παλιές πολιτικές για τη μετανάστευση προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του, ενώ ορισμένοι ειδικοί αμφισβήτησαν αν οι τελευταίες προτάσεις του κόμματος είναι εφαρμόσιμες.

Ο Άντριου Φοξ, πρώην αλεξιπτωτιστής και ανώτερος συνεργάτης στο κέντρο μελετών «Henry Jackson Society», δήλωσε ότι το σχέδιο «ακούγεται υπέροχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γνωρίζεις τίποτα για πλοία, ναυτικούς, τη Γαλλία ή το δίκαιο».

Ο Φοξ ανέφερε ότι η Βρετανία δεν μπορεί να εισάγει πολεμικά πλοία στα γαλλικά χωρικά ύδατα, να κατασχέσει σκάφη ή να αποβιβάσει επιβάτες στο Καλαί χωρίς τη γαλλική άδεια.

«Αυτό είναι το κενό που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής», είπε.

Με πληροφορίες από Reuters