Βρετανία: Κοκαΐνη εντοπίστηκε σε φορτίο που ανήκε στην εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν

Ένας οδηγός φορτηγού που μετέφερε λαθραία κοκαΐνη αξίας 7,2 εκατομμυρίων λιρών σε ένα φορτίο ρούχων της μάρκας «Skims» της Κιμ Καρντάσιαν, στη Βρετανία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13,5 ετών.

Οι συνοριοφύλακες εντόπισαν 90 κιλά της ουσίας όταν σταμάτησαν το φορτηγό του Γιάκουμπ Κόνκελ στο Διεθνές Λιμάνι του Χάργουιτς, στο Έσσεξ, στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο 40χρονος είχε κρύψει την κοκαΐνη μέσα σε μια νόμιμη αποστολή προϊόντων Skims από την Ολλανδία και την έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω διακίνηση.

Ο Κόνκελ, από τη βόρεια Πολωνία, παραδέχτηκε τη διακίνηση ναρκωτικών κατηγορίας Α.

Πώς εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά σε φορτίο ρούχων της εταιρείας της Κιμ Καρντάσιαν

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Γουίλκιν είπε ότι ο Κόνκελ προσφέρθηκε ως «πρόθυμος οδηγός» για να παραλάβει τα ναρκωτικά από μια βιομηχανική περιοχή στο Βέλγιο.

Πληρώθηκε 4.500 ευρώ για να τα μεταφέρει στο Χουκ της Ολλανδίας και να επιβιβαστεί σε πλοίο με το φορτηγό του, αλλά συνελήφθη από αξιωματικούς στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ο ρόλος σας δεν ήταν περιφερειακός ή περιορισμένος. Ήταν ένας σημαντικός ρόλος σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας εμπορική επιχείρηση», είπε ο Γουίλκιν στον κατηγορούμενο.

Οι αστυνομικοί είχαν αρχίσει να προβληματίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε το φορτηγό του, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες με εσώρουχα και ρούχα, και το υπέβαλαν σε έλεγχο στο λιμάνι.

Διαπίστωσαν ότι το φορτηγό είχε τροποποιηθεί ειδικά ώστε να κρύβει 90 πακέτα κοκαΐνης στο περίβλημα των πίσω θυρών, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Τζέρι Χέις.

Στο όχημα βρέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο που συνδέονταν με την προμήθεια ναρκωτικών και είχε ρυθμιστεί να διαγράφει αυτόματα τα δεδομένα του μετά από 18 ώρες.

Διατάχθηκε η καταστροφή των ναρκωτικών

Ο Τζέιμς Γκρέι, υπερασπιζόμενος τον πελάτη του, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του αποδέχτηκε την πράξη του και συμπεριφέρθηκε καλά κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.

Μετά την έκδοση της ποινής, ο Πολ Όρτσαρντ, της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, δήλωσε: «Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν διεφθαρμένους οδηγούς όπως ο Κόνκελ για να μεταφέρουν ναρκωτικά κατηγορίας Α, τα οποία συχνά κρύβονται σε απολύτως νόμιμα φορτία όπως αυτό».

«Η ανίχνευση και η έρευνα έχουν απομακρύνει μια σημαντική ποσότητα κοκαΐνης, με την εγκληματική ομάδα πίσω από την απόπειρα λαθρεμπορίου να χάνει τα κέρδη της και τον ίδιο τον Κόνκελ από σημαντικό συνεργό της».

Ο δικαστής διέταξε την κατάσχεση και καταστροφή των ναρκωτικών, του φορτηγού και του κινητού τηλεφώνου του Κόνκελ, και δήλωσε ότι θα απελαθεί μετά την έκτιση της ποινής του.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει κληθεί να σχολιάσει το περιστατικό.

Με πληροφορίες από BBC