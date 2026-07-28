Βρετανία: Κινδυνεύει με κλείσιμο το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της χώρας

Το τηλεσκόπιο Λόβελ, το μεγαλύτερο στη Βρετανία, κινδυνεύει πλέον με αναστολή λειτουργίας, καθώς η κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει πρόκειται να διακοπεί.

Το ιστορικό αυτό τηλεσκόπιο βρίσκεται στο Αστεροσκοπείο Τζόντρελ Μπανκ στο Τσέσαϊρ από το 1957. Αν δεν βρεθούν νέοι πόροι χρηματοδότησης, ενδέχεται να σταματήσει οριστικά τη λειτουργία του στα τέλη Μαρτίου του 2028, όταν και λήγει η τρέχουσα κρατική επιχορήγηση.

Με διάμετρο 76,2 μέτρων, πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο κατευθυνόμενο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί κομβικό μέρος του εθνικού δικτύου τηλεσκοπίων e-Merlin, τη διαχείριση του οποίου έχει το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Ωστόσο, ο κρατικός φορέας «Έρευνα και Καινοτομία του Ηνωμένου Βασιλείου» (UKRI) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το δίκτυο e-Merlin δεν θα συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες για μελλοντική χρηματοδότηση μετά τη λήξη της υπάρχουσας συμφωνίας.

Έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο γνωστός φυσικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, καθηγητής Μπράιαν Κοξ, ξέσπασε: «Αυτές οι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες περικοπές είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς βιαστικών και αλόγιστων αποφάσεων της UKRI, υπό την εποπτεία ενός υπουργείου που πλέον δεν υπάρχει καν».

Ο καθηγητής Κοξ πρόσθεσε: «Η ζημιά στην επιστημονική βάση της χώρας είναι ήδη τεράστια και είμαι βέβαιος ότι οι νέοι αρμόδιοι υπουργοί θα χρειαστούν χρόνο για να επανεξετάσουν την κατάσταση. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η UKRI συνεχίζει ακάθεκτη, αντί να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Μπέρναμ για την εύρεση λύσης».

Από την πλευρά του, ο Πολ Χάουαρθ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Φυσικής, έκανε λόγο για «ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο, μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές που υπέστη η βρετανική επιστήμη πέρυσι και φέτος».

Όπως επισήμανε ο ίδιος: «Οι περικοπές αυτές αποτελούν σοβαρό πλήγμα για την επιστημονική κοινότητα και βλάπτουν ανεπανόρθωτα τη φήμη της Βρετανίας ως διεθνούς κέντρου έρευνας και καινοτομίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί, ο τομέας της φυσικής δεν προστατεύτηκε. Κρίσιμες υποδομές βρίσκονται υπό απειλή και θέσεις εργασίας χάνονται. Επιστημονικές δυνατότητες που χρειάστηκαν χρόνια για να αναπτυχθούν, τίθενται τώρα σε άμεσο κίνδυνο».

Η καθηγήτρια Σάρα Σάρπλες, κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, δήλωσε: «Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για να βρούμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, είτε από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία, είτε από φιλανθρωπικούς οργανισμούς και δωρητές. Αν όμως δεν τις βρούμε, υπάρχει ο υπαρκτός κίνδυνος το τηλεσκόπιο Λόβελ να παύσει να λειτουργεί ως ενεργή επιστημονική εγκατάσταση ραδιοαστρονομίας από στα τέλη Μαρτίου του 2028».

Με πληροφορίες από skynews