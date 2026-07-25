Βρετανία: Καθυστερεί η νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Εξοπλισμός έπεσε κατά λάθος στον βυθό

Η παραγωγή στο μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βρετανίας ενδέχεται να καθυστερήσει για μήνες, αφού βασικός εξοπλισμός εξέδρας έπεσε κατά λάθος στη Βόρεια Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Απριλίου στο κοίτασμα Rosebank, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των νησιών Σέτλαντ. Δύο κρίσιμα εξαρτήματα γεώτρησης, μεταξύ των οποίων και μία βαλβίδα ασφαλείας, έπεσαν από την εξέδρα και κατέληξαν στον βυθό, σε βάθος περίπου 1.100 μέτρων, σύμφωνα με τον Guardian.

Κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε, όμως η εξέδρα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ναυπηγείο του Μπέργκεν, στη Νορβηγία, για επισκευές. Έκτοτε επέστρεψε στο κοίτασμα, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Εσωτερικά έγγραφα της νορβηγικής εταιρείας Odfjell Drilling, από την οποία είχε μισθωθεί η εξέδρα, αναφέρουν ότι μπορεί να παραμείνει εκτός δράσης έως και τέσσερις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση ορισμένων γεωτρήσεων θα μετατεθεί σημαντικά.

Η εταιρεία Adura, που έχει την ευθύνη του Rosebank, υπολόγιζε ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους, εφόσον έδινε το πράσινο φως η βρετανική κυβέρνηση. Πλέον εκτιμά ότι το κοίτασμα θα αρχίσει να παράγει μέσα στο 2027.

Το Rosebank εκτιμάται ότι μπορεί να αποδώσει περίπου 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε βάθος 25 ετών. Το σχέδιο βρίσκεται πάντως στο επίκεντρο έντονης πολιτικής και περιβαλλοντικής αντιπαράθεσης, καθώς η πετρελαϊκή βιομηχανία πιέζει για την έγκρισή του, ενώ οργανώσεις προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στο κλίμα και αμφισβητούν ότι θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας.

Βρετανία: Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης οι νέες γεωτρήσεις

Η βρετανική κυβέρνηση καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την αξιοποίηση του Rosebank και του κοιτάσματος φυσικού αερίου Jackdaw, οι άδειες των οποίων είχαν δοθεί από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση αλλά «πάγωσαν» ύστερα από προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Facebook Twitter Διαμαρτυρία στην Αγγλία κατά της γεώτρησης Rosebank / Φωτ.: EPA

Η υπουργός Ενέργειας Μιάτα Φανμπούλε αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά την ολοκλήρωση, τον Αύγουστο, των διαβουλεύσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Jackdaw υποστηρίζει ότι το κοίτασμα θα μπορούσε να αρχίσει να παράγει φυσικό αέριο ήδη από τον Οκτώβριο.

Συνδικάτα, κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένοι βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος ζητούν να αυξηθεί η παραγωγή στη Βόρεια Θάλασσα. Υποστηρίζουν ότι νέες επενδύσεις θα προστατεύσουν θέσεις εργασίας γύρω από το Αμπερντίν και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτείνουν ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα πωλούνται στη διεθνή αγορά και δεν πρόκειται να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς των βρετανικών νοικοκυριών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα δύο έργα θα δημιουργήσουν σχετικά λίγες άμεσες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται ο Guardian, το Jackdaw, ένα από τα μεγαλύτερα εναπομείναντα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, αναμένεται να δημιουργήσει μόλις 27 μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο νέας δικαστικής προσφυγής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση εγκρίνει τις γεωτρήσεις. Νομικοί εκτιμούν ότι μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να βασιστεί στις επιπτώσεις των έργων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στη ρύπανση και στο κλίμα.

Η Odfjell Drilling δεν σχολίασε το περιστατικό, ενώ η Adura δεν απάντησε στα ερωτήματα του Guardian.

Με πληροφορίες από Guardian