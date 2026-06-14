Βρετανία: Κατέλαβε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Βρετανίας αναχαίτισαν πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους που πραγματοποιείται υπό βρετανική ηγεσία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κομάντος των Βασιλικών Πεζοναυτών και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται υπό κυρώσεις, στο πλαίσιο επιχείρησης διάρκειας έξι ωρών.

Το πλοίο «Smyrtos» πρόκειται να μεταφερθεί προσωρινά σε αγκυροβόλιο στα νότια παράλια της Αγγλίας, όπου θα παρακολουθείται για τυχόν περιβαλλοντικούς ή άλλους κινδύνους ασφαλείας.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Βρετανία: Ποιοι συμμετείχαν στην επιχείρηση

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερα Chinook, Merlin Mk4 και Wildcat της Ναυτικής Αεροπορικής Δύναμης, αεροσκάφος P-8 της RAF, καθώς και τα πολεμικά πλοία HMS Sutherland και HMS Ledbury.

«Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν μπορούν να κρυφτούν», δήλωσε ο Στάρμερ. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που, όπως είπε, προστατεύουν τη χώρα «24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο».

Ο υπουργός Άμυνας, Νταν Τζάρβις χαρακτήρισε την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική, σημειώνοντας ότι «η Ρωσία βασίζεται στον σκιώδη στόλο της για να χρηματοδοτεί τη σύγκρουση στην Ουκρανία και η παρέμβασή μας αποτελεί πλήγμα στον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί δεξαμενόπλοια με ξένες σημαίες για να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και να διατηρεί έσοδα από το ενεργειακό εμπόριο, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Τα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» διαθέτουν συνήθως αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς και συχνά είναι παλαιά σκάφη με ελλιπή εποπτεία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαρροών, μηχανικών βλαβών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να αποφεύγουν τον εντοπισμό και τις κυρώσεις, όπως μεταφορές φορτίων από πλοίο σε πλοίο σε διεθνή ύδατα, παραποίηση στοιχείων ταυτοποίησης, ψευδή δεδομένα θέσης και νηολόγηση σε χώρες με πιο χαλαρούς ελέγχους. Πολλά ανήκουν σε εταιρείες-βιτρίνες, ενώ αλλάζουν συχνά ιδιοκτήτες, δυσκολεύοντας την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από Independent