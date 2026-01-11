Βρετανία και Γερμανία συζητούν ΝΑΤΟϊκή παρουσία στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με πρωταγωνιστικό ρόλο της Βρετανίας και της Γερμανίας, επεξεργάζεται σχέδια για ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και ευρύτερα στην Αρκτική.

Ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία, να καταστεί σαφές στην Ουάσιγκτον ότι η ευρωπαϊκή πλευρά αντιμετωπίζει σοβαρά την ασφάλεια στον Βορρά. Από την άλλη, να περιοριστούν οι αμερικανικές αιχμές περί ανάληψης ελέγχου του αυτοδιοικούμενου δανικού εδάφους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται γερμανική πρόταση για τη δημιουργία κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το Βερολίνο φέρεται να εισηγείται ένα σχήμα αντίστοιχο με την αποστολή Baltic Sentry, η οποία έχει συγκροτηθεί για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική.

Η κινητικότητα αυτή εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και ενώ ο Λευκός Οίκος ανεβάζει τους τόνους για τη Γροιλανδία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι απαιτείται μια γρήγορη και συλλογική απάντηση, βασισμένη στη λογική ότι η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί υπόθεση του ΝΑΤΟ. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αποδυναμωθεί το επιχείρημα πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν μόνες τους τον έλεγχο του νησιού για λόγους ασφάλειας.

Το Λονδίνο κινείται στην ίδια κατεύθυνση, επιλέγοντας όμως διαφορετικό ύφος. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει καλέσει τους συμμάχους να ενισχύσουν την παρουσία τους στον λεγόμενο Υψηλό Βορρά και, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, είχε πρόσφατες επαφές με ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για συντονισμό κινήσεων. Η βρετανική προσέγγιση στηρίζεται στην άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην πράξη και όχι μόνο με δηλώσεις ότι παραμένει χρήσιμη τόσο σε επίπεδο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος, από την Ουκρανία έως την ασφάλεια περιοχών που οι ΗΠΑ θεωρούν κρίσιμες.

Η στάση αυτή δεν υιοθετείται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χώρες όπως η Γαλλία εμφανίζονται πιο πρόθυμες να μιλήσουν ανοιχτά για αμερικανική πίεση προς την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, στο παρασκήνιο η κατεύθυνση φαίνεται να συγκλίνει προς μεγαλύτερη ΝΑΤΟϊκή παρουσία στην Αρκτική και λιγότερο περιθώριο για μονομερείς κινήσεις.

Γροιλανδία: Κρίσιμη η συνάντηση του Γερμανού ΥΠΕΞ με τον Ρούμπιο

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η επικείμενη επαφή Βερολίνου και Ουάσιγκτον. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ προγραμματίζει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία αναμένεται να τεθεί ειδικά το ζήτημα της Γροιλανδίας και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στη σταθερότητα της περιοχής. Σε σχετική δήλωσή του, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να γίνει εντός του ΝΑΤΟ, καθώς στην περιοχή επανέρχονται παλιές και νέες αντιπαλότητες με φόντο τη Ρωσία και την Κίνα. Υπογράμμισε επίσης ότι στο επίκεντρο κάθε σχεδιασμού πρέπει να βρίσκονται τα νόμιμα συμφέροντα όλων των συμμάχων, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, κάτι που αφορά άμεσα και τη Γροιλανδία.

Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εξακολουθεί να μιλά με σκληρούς τόνους. Την Παρασκευή δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα προτιμούσε να υπάρξει συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα επιλεγεί ο δύσκολος δρόμος.

Από την πλευρά του, ο Ρούμπιο έχει επιχειρήσει να χαμηλώσει τους τόνους στο Κογκρέσο, επισημαίνοντας ότι η επιδίωξη των ΗΠΑ είναι η αγορά της Γροιλανδίας και όχι μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση συνοχής στη Συμμαχία.

Την ίδια ώρα, η Δανία εξακολουθεί να επενδύει στη διπλωματική οδό. Η Κοπεγχάγη προετοιμάζει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και Βίβιαν Μότζφελντ, να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να απαντήσουν σε ανακρίβειες και υπερβολές που, όπως λένε, τροφοδοτούν τη συζήτηση για την ασφάλεια γύρω από το νησί.

Με πληροφορίες από Bloomberg