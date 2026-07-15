Βρετανία και ΕΕ υπέγραψαν επίσημα τη συνθήκη για το Γιβραλτάρ - Τι αλλάζει στη διέλευση των συνόρων

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν επίσημα την Τρίτη μια συνθήκη σχετικά με το καθεστώς του Γιβραλτάρ.

Η απόφαση έρχεται μετά από μια συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι με στόχο τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων και τον τερματισμό της πολυετούς πολιτικής αβεβαιότητας σχετικά με το βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Υπογραφή συνθήκης μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Γιβραλτάρ

Η συνθήκη υπογράφηκε στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σεφκόβιτς, τον Βρετανό υφυπουργό για την Ευρώπη Στίβεν Ντάουτι, τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες Μπουένο και τον πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ Φάμπιαν Πικάρντο.

Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορούν να διέρχονται προς την Ισπανία χρησιμοποιώντας κάρτες διαμονής χωρίς να χρειάζεται να σφραγίζονται τα διαβατήριά τους, ενώ οι Ισπανοί πολίτες μπορούν να διέρχονται χρησιμοποιώντας κρατική ταυτότητα.

Όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα επιδεικνύουν τα διαβατήριά τους τόσο στους συνοριοφύλακες του Γιβραλτάρ όσο και στους Ισπανούς, και η Βρετανία επιθυμεί ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζει η γαλλική αστυνομία στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου για την υπηρεσία Eurostar.

Η Βρετανία κατέκτησε το Γιβραλτάρ, ένα στρατηγικά σημαντικό θύλακα στο νότιο άκρο της Ισπανίας, με τη Συνθήκη της Ουτρέχτης του 1713, η οποία έθεσε τέλος στον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής.

Με πληροφορίες από Reuters