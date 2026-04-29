Βρετανία και 9 ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν κοινή ναυτική δύναμη απέναντι στη Ρωσία

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε με εννέα ευρωπαϊκές χώρες στη δημιουργία κοινής ναυτικής δύναμης με στόχο την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών απειλών στα βόρεια θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού.

Ο αρχηγός του βρετανικού ναυτικού, Γκουίν Τζένκινς, δήλωσε ότι παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί «τη σοβαρότερη απειλή για την ασφάλειά μας».

Όπως ανέφερε, τα δέκα μέλη της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (Joint Expeditionary Force) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα κοινή διακήρυξη πλαίσιο συνεργασίας για τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Στο σχήμα δεν θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Λονδίνου και Ουάσιγκτον εμφανίζονται τεταμένες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τη Βρετανία για τη στάση της απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη περιλαμβάνει την Ολλανδία, τις πέντε σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ομάδας. Ο Καναδάς εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Λονδίνο είχε ανακοινώσει ότι ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν να κινούνται κοντά σε υποθαλάσσιες κρίσιμες υποδομές γύρω από τη Βρετανία, σε αποστολές που θεωρήθηκαν ύποπτες για κατασκοπεία.

«Οι ρωσικές παραβιάσεις στα ύδατά μας έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο Τζένκινς, προσθέτοντας ότι η Βρετανία έχει ένα «ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο με τη Ρωσία προς τον βορρά».

Η νέα δύναμη θα μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να διοικείται από το στρατιωτικό αρχηγείο του Νόρθγουντ στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Βασικός της σκοπός θα είναι η κοινή εκπαίδευση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχήμα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να επιχειρήσει άμεσα αν χρειαστεί, με κοινά σχέδια δράσης και πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

Ο επικεφαλής του βρετανικού ναυτικού δήλωσε ακόμη ότι τα επόμενα δύο χρόνια μεγάλα θαλάσσια drones θα αναπτυχθούν δίπλα σε βρετανικά πολεμικά πλοία, ως πιο οικονομική λύση για την ενίσχυση του στόλου.

