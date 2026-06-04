Βρετανία: «Καφκική» χαρακτηρίζει την απαγόρευση εισόδου σχολιαστής που έχει επικρίνει το Ισραήλ

Λίγες ημέρες μετά την απαγόρευση εισόδου του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής Τσενκ Ουιγκούρ επιτέθηκε στη βρετανική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «καφκική» και κάνοντας λόγο για περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο Ουιγκούρ και ο ανιψιός του, ο γνωστός streamer Χασάν Πάικερ, αποκλείστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν το υπουργείο Εσωτερικών ακύρωσε τις ηλεκτρονικές ταξιδιωτικές άδειές τους (ETA), κρίνοντας ότι η παρουσία τους στη χώρα ενδέχεται να «μην εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον».

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του λόγου αλλά και πολιτικά πρόσωπα στη Βρετανία, με επικριτές της κυβέρνησης να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια ανησυχητική διεύρυνση των περιορισμών απέναντι σε φωνές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Μιλώντας στο Sky News, ο Ουιγκούρ δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «ταυτόχρονα ανατριχιαστική και κωμική».

«Δεν ξέρω καν για ποιο πράγμα κατηγορούμαι. Δεν θα μου επιτρέπεται πλέον να μπαίνω στη Βρετανία; Και μπορεί να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη κάποιος που έχει ταχθεί σταθερά υπέρ της μη χρήσης βίας» διερωτήθηκε.

Βρετανία: Αντιδράσεις για την ελευθερία της έκφρασης

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών έχει πυροδοτήσει νέα συζήτηση στη Βρετανία γύρω από τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τις εξουσίες της κυβέρνησης να αποκλείει ξένους πολίτες από τη χώρα.

Ο ηγέτης των Πρασίνων της Αγγλίας και της Ουαλίας, Ζακ Πολάνσκι, χαρακτήρισε την απαγόρευση «ζοφερή», ενώ η οργάνωση Index on Censorship έκανε λόγο για μια «ανησυχητική κλιμάκωση» στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αμφιλεγόμενες πολιτικές απόψεις.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την ακύρωση της ταξιδιωτικής άδειας του Ουιγκούρ, ο οποίος είχε επισκεφθεί κανονικά το Ηνωμένο Βασίλειο και το 2025.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Πάικερ επρόκειτο να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις του SXSW London και της Oxford Union, της γνωστής φοιτητικής λέσχης συζητήσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μετά την απαγόρευση, οι εμφανίσεις τους θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, οι αλλοδαποί χρειάζονται είτε βίζα είτε ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια για να εισέλθουν στη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει ευρείες διακριτικές αρμοδιότητες να απορρίπτει αιτήσεις όταν κρίνει ότι η παρουσία ενός προσώπου δεν είναι «προς το δημόσιο συμφέρον» λόγω της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων ή των διασυνδέσεών του.

Ο Ουιγκούρ υποστηρίζει ότι η πραγματική αιτία της απαγόρευσης είναι η δημόσια κριτική που ασκεί εδώ και χρόνια στην πολιτική του Ισραήλ.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί ότι οι θέσεις του για τη Γάζα συνδέονται με την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, απάντησε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία».

Αντίστοιχα, σε δήλωσή του στο CNN, o Χασάν Πάικερ υποστήριξε ότι «η ελευθερία του λόγου και η δίκαιη μεταχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρρέουν προς όφελος ενός ξένου κράτους απαρτχάιντ και των επεκτατικών του συμφερόντων στη Μέση Ανατολή».

Ποιος είναι ο Χασάν Πάικερ

Ο Πάικερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι αντισιωνιστής και όχι αντισημίτης, ζητώντας μεγαλύτερη λογοδοσία για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ουιγκούρ έχουν χαρακτηρίσει δημόσια την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα «γενοκτονία».

Τον Σεπτέμβριο, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, θέση που η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Ο Πάικερ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φιλοπαλαιστινιακές φωνές στο αμερικανικό διαδίκτυο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Παράλληλα, ορισμένες δηλώσεις του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σε επεισόδιο του podcast «Pod Save America» είχε δηλώσει πως, ως ψηφοφόρος που επιλέγει «το μικρότερο κακό», θα ψήφιζε «τη Χαμάς αντί για το Ισραήλ κάθε φορά».

Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πάικερ είχε επίσης ζητήσει συγγνώμη στο παρελθόν για παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου. Το 2019 είχε πει σε εκπομπή των Young Turks ότι «η Αμερική άξιζε την 11η Σεπτεμβρίου», λέγοντας αργότερα ότι η διατύπωσή του ήταν «ακατάλληλη» και ότι έπρεπε να είχε εκφραστεί διαφορετικά.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην Oxford Union πέρυσι, ο Πάικερ είχε περιγράψει τον αντισημιτισμό ως «μία από τις αρχαιότερες μορφές μισαλλοδοξίας που έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο στους Εβραίους», ενώ είχε καταγγείλει και τη «σκόπιμη ταύτιση του αντισιωνισμού με τον αντισημιτισμό» ως τρόπο περιορισμού της δημόσιας συζήτησης γύρω από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Με πληροφορίες από Guardian