Βρετανία: Ιστορική κατοικία του 14ου αιώνα βγαίνει προς πώληση - «Εξαιρετικά σπάνιο να βρεις τέτοιο ακίνητο»

Ένα από τα παλαιότερα κτίρια στο Στάφορντσαϊρ, της Βρετανίας, έχει βγει προς πώληση και όπως αναφέρουν οι μεσίτες αποτελεί σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα από τα «σημαντικότερα ιστορικά σπίτια» της Αγγλίας.

Το Old Smithy Cottages, στο χωριό Μπρουντ, κατοικείται αδιάλειπτα εδώ και 700 χρόνια, σύμφωνα με την Landwood Group, η οποία έχει αναλάβει την πώληση.

Το κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο βαθμού II, χρονολογείται από τη δεκαετία του 1350 και, σύμφωνα με την εταιρεία, θεωρείται η παλαιότερη κατοικημένη κατοικία στην κομητεία και μία από τις παλαιότερες κατοικίες στην Αγγλία.

Μία από τις παλαιότερες κατοικίες της Βρετανίας

«Το Old Smithy Cottages είναι ένα κομμάτι ζωντανής ιστορίας», δήλωσε ο Τζέιμς Άσγορθ, εταίρος της Landwood Group.

Αρχικά ήταν μια σειρά από εργατικές κατοικίες και πλέον το ξύλινο κτίριο έχει τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων και έχει μετατραπεί σε κατοικία πέντε υπνοδωματίων.

Το ακίνητο προσφέρει σχεδόν 278 τ.μ. ωφέλιμου χώρου και βρίσκεται σε οικόπεδο 809 τ.μ., ενώ διατίθεται στην αγορά με τιμή εκκίνησης περίπου 595.000 λίρες.

«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να βρεις τέτοιο ακίνητο που έχει επιβιώσει από τον 14ο αιώνα και παρέμεινε ένα αγαπητό σπίτι για σχεδόν 700 χρόνια», δήλωσε ο Άσγορθ.

«Αυτό που κάνει αυτό το ακίνητο ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει προσαρμοστεί στο πέρασμα των αιώνων. Προσφέρει τον χώρο και την ευελιξία που χρειάζονται οι σύγχρονες οικογένειες, αλλά το κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο εντυπωσιακών ιστορικών στοιχείων, από τα τεράστια στηρίγματα των αψίδων μέχρι την εμβληματική πρόσοψή του με ξύλινο σκελετό».

Τέτοιου είδους ακίνητα σπάνια βγαίνουν στην αγορά, πρόσθεσε.

Το εξωτερικό του κτιρίου διαθέτει ξύλινη πρόσοψη, με θέα στην οδό Dean Street, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ένας ιδιωτικός περιφραγμένος κήπος, βεράντα από τούβλα και ένα συγκρότημα γκαράζ.

Στο εσωτερικό, το σπίτι διαθέτει και τζάκι.

Με πληροφορίες από BBC