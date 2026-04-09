Βρετανία: Ιερέας κατηγορείται για πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια τελετής βάπτισης στο Μπέρμιγχαμ, της Βρετανίας.

Ο Ρόμπερτ Σμιθ, 61 ετών, από το Μπρίξτον του Λονδίνου, πέθανε από πνιγμό σε μια οικία στην οδό Σλέιντ, στο Έρντινγκτον, στις 8 Οκτωβρίου 2023.

Η Σέριλ Μπάρτλεϊ, 48 ετών, κατηγορήθηκε για ένα αδίκημα ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε σχέση με τον ρόλο της ως πάστορα κατά τη διάρκεια της βάπτισης, σύμφωνα με την Εισαγγελία (CPS).

Η Μπάρτλεϊ, από το Έρντινγκτον, θα εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Μπέρμιγχαμ στις 14 Μαΐου.

Ο θάνατος του άνδρα στη διάρκεια της βάπτισης στη Βρετανία

Το BBC είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο άνδρας συμμετείχε στην τελετή που πραγματοποιούσε η οργάνωση Life Changing Ministries σε μια μικρή πισίνα στον κήπο του ακινήτου.

Η τελετή βάπτισης μεταδιδόταν ζωντανά στη σελίδα της εκκλησίας στο Facebook, αλλά η μετάδοση διακόπηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και το βίντεο αφαιρέθηκε αργότερα.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook τη στιγμή του θανάτου του, ο Σμιθ είχε ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ για να βαπτιστεί, καθώς ήταν μέλος της εκκλησίας για τέσσερα χρόνια.

Ο Μάλκολμ ΜακΧάφι, επικεφαλής του τμήματος ειδικών εγκλημάτων της CPS, δήλωσε ότι συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποινική διαδικασία εναντίον της εν λόγω κατηγορουμένης βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», πρόσθεσε.

«Είναι ζωτικής σημασίας να μην υπάρχουν δημοσιεύσεις, σχόλια ή κοινοποιήσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν αρνητικά την εν λόγω διαδικασία».

Με πληροφορίες από BBC