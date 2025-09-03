Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η υπουργός αρμόδια για τη Στέγη και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Βρετανία, Άντζελα Ρέινερ παραδέχθηκε ότι δεν πλήρωσε το σωστό ποσό φόρου για την αγορά του δεύτερου σπιτιού της και παρέπεμψε τον εαυτό της στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα.

Μιλώντας στο podcast Electoral Dysfunction με δημοσιογράφο της Sky News η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δάκρυσε, υποστηρίζοντας ότι έλαβε λανθασμένες φορολογικές συμβουλές και συζήτησε με την οικογένειά της το ενδεχόμενο να τα παρατήσει όλα.

Η Ρέινερ, που είναι και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ, αφαιρώντας το όνομά της από τα συμβόλαια άλλου ακινήτου στη Μεγάλη Μάντσεστερ. Σε μια αναλυτική δήλωση που εξέδωσε σήμερα, εξήγησε ότι πρόκειται για μια «πολύπλοκη διαμονή», καθώς η πρώτη της κατοικία πωλήθηκε σε ένα καταπιστευματικό ταμείο μετά το διαζύγιό της, με σκοπό να εξασφαλίσει σταθερότητα για τον έφηβο γιο της, που έχει μόνιμες αναπηρίες και είναι ο μοναδικός δικαιούχος του ταμείου.

Αρχικές νομικές συμβουλές της είχαν πει ότι ίσχυε ο κανονικός φόρος μεταβίβασης, όμως μετά τα δημοσιεύματα ζήτησε εξειδικευμένη γνώμη που κατέληξε ότι οφείλεται επιπλέον φόρος. Πρόσθεσε ότι αυτά τα ζητήματα ήταν απόρρητα, αλλά υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο χθες για να αρθεί το απόρρητο προς όφελος της δημόσιας διαφάνειας.

Στη συνέντευξη της η Ρέινερ δήλωσε: Έπαθα σοκ, γιατί πίστευα ότι είχα κάνει τα πάντα σωστά, βασίστηκα στις συμβουλές που έλαβα και είμαι συντετριμμένη γιατί πάντα τηρούσα τους κανόνες και ήμουν περήφανη για αυτό. Είναι καταστροφικό για μένα και ο λόγος που υπήρχαν αυτοί οι απόρρητοι όροι ήταν για να προστατέψω τον γιο μου, που λόγω των συνθηκών του είναι ευάλωτος με χρόνιες, καθοριστικές για τη ζωή του παθήσεις, και δεν θέλω να εκτεθεί στο επίπεδο αυτό της δημοσιότητας.»

Όταν την ρώτησαν αν σκέφτηκε να παραιτηθεί αντί να αποκαλύψει στοιχεία για τον γιο της, η υπουργός είπε: «Το συζήτησα με την οικογένειά μου. Μίλησα με τον πρώην σύζυγό μου, που ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικός, γιατί ξέρει πως το μόνο που προσπάθησα είναι να στηρίξω την οικογένειά μου και να τη βοηθήσω.»

Στη δήλωσή της, η Ρέινερ εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το λάθος της και δεσμεύτηκε να «επιλύσει πλήρως το ζήτημα και να παρέχει τη διαφάνεια που απαιτεί η δημόσια υπηρεσία». Τόνισε ότι θα καταβάλει τα οφειλόμενα και πρόσθεσε: «Σήμερα παρέπεμψα τον εαυτό μου στον Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα Υπουργικά Πρότυπα και θα συνεργαστώ πλήρως, παρέχοντάς του όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται.»