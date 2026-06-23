Βρετανία: Η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε δικηγόρο να κερδίσει δίκη - Μία υπόθεση «ορόσημο»

Ένα δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη κέρδισε μια υπόθεση σε δικαστήριο της Βρετανίας, σε μια δίκη που θεωρείται ότι αποτελεί την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε δικηγόρος ΑΙ και όντως κατάφετε να υπερισχύσει.

Μια ανεξάρτητη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού (HR), η Ταμίρες Καμάλ Τακιδίρ, πλήρωσε το γραφείο Garfield AI περίπου 400 λίρες για να στείλει μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για ένα ανεξόφλητο χρέος ύψους 7.000 λιρών.

Ο συνιδρυτής της Garfield, Φίλιπ Γιανγκ, χαρακτήρισε το γεγονός ως «ορόσημο» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ανέφερε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διαγράψουν χρέη, καθώς το κόστος της δικαστικής διαδικασίας υπερέβαινε το ποσό που θα μπορούσαν να ελπίζουν να κερδίσουν.

Η Garfield – η οποία έλαβε άδεια από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority) τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αξιώσεων από 30 έως 10.000 λίρες – προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν ανθρώπινο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον πελάτη στο δικαστήριο.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στη δίκη στη Βρετανία

Η τεχνητή νοημοσύνη διεκπεραίωσε όλες τις νομικές εργασίες που προηγήθηκαν της δίκης, οι οποίες περιελάμβαναν την αμφισβήτηση μιας αγωγής που υπέβαλε ο εναγόμενος, ο οποίος είχε προσλάβει δικηγόρους.

Προετοίμασε τέσσερις καταθέσεις μαρτύρων και ένα σύνολο εγγράφων για τη δίκη διάρκειας τριών ωρών που πραγματοποιήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Γουάντσγορθ στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Τακιδίρ και της απένειμε το οφειλόμενο ποσό.

Ο Τακιδίρ δήλωσε: «Μου όφειλαν χρήματα για εργασία που είχα κάνει, αλλά είχα την αίσθηση ότι η διαδικασία είσπραξής τους θα ήταν υπερβολικά αγχωτική, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσω με την αξίωση και να συνεχίσω».

«Όταν ασκήθηκε η αγωγή από μέρους τους, ο σκοπός ήταν να με εκφοβίσουν, αλλά ήξερα ότι είχα στη διάθεσή μου προσιτή, οικονομική και ικανή υποστήριξη. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.»

Ο Ντόμινικ Λι, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Τακιδίρ στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση του πελάτη «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», αλλά πρόσθεσε: «Η υπεράσπιση κατά τη δίκη παρέμεινε ουσιαστική και μια θεμελιωδώς ανθρώπινη διαδικασία».

Ο βρετανικός νομικός κλάδος έχει ταραχθεί από μια σειρά από πολύκροτα λάθη που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον περασμένο μήνα, ένα διεθνές δικηγορικό γραφείο, η Pinsent Masons, παραπέμφθηκε από μόνη της στην Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority) αφού παραπλάνησε δύο φορές ένα δικαστήριο βασιζόμενη σε αποτελέσματα αναζήτησης από ένα εσωτερικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian