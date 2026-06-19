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Βρετανία: Η πρώτη αντίδραση του Στάρμερ μετά τη νίκη του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι «πρέπει τώρα να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να επαναφέρουμε τη χώρα στον σωστό δρόμο»

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
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Ο Κιρ Στάρμερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη «σαρωτική» -όπως τη χαρακτηρίζει ο βρετανικός Τύπος- νίκη του Άντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ.

Με τη νίκη του, ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, επιστρέφει στα έδρανα της Βουλής ως βουλευτής των Εργατικών, σε μια εξέλιξη που πολλοί στη Βρετανία θεωρούν κομβική για τις μελλοντικές ισορροπίες στο κόμμα. Η εκλογή του στις αναπληρωματικές εκλογές ενισχύει περαιτέρω το πολιτικό του εκτόπισμα και αναζωπυρώνει τα σενάρια που τον θέλουν να αποτελεί έναν από τους βασικούς διεκδικητές της ηγεσίας των Εργατικών μετά τον Κιρ Στάρμερ.

Κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ, ο Κιρ Στάρμερ μίλησε σε δημοσιογράφους και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «μια πολύ καλή νίκη», συγχαίροντας εκ νέου τον Μπέρναμ.

Οι επαναληπτικές εκλογές αποτέλεσαν μια «πραγματική μάχη των αξιών του Εργατικού Κόμματος ενάντια στις διχαστικές αξίες του Reform», είπε, προσθέτοντας ότι «το ρεύμα γυρίζει εναντίον του Reform».

«Δεν μπορούν πλέον να κερδίσουν επαναληπτικές εκλογές. Πιθανότατα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα της υποστήριξής τους, η οποία τώρα μειώνεται».

Βρετανία: «Πρέπει τώρα να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Μπέρναμ

Στην ομιλία του για τη νίκη, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής» και ότι οι πολίτες «ψήφισαν υπέρ της αλλαγής, ψήφισαν υπέρ της ενίσχυσης της εξουσίας του Βορρά και όλων των περιοχών που έχουν ξεχαστεί από το Γουέστμινστερ».

Είπε ότι αυτή ήταν η «τελευταία ευκαιρία του Εργατικού Κόμματος να αλλάξει», προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία, αλλά αυτή τη στιγμή, με βάση το αποψινό αποτέλεσμα, έχουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια νέα πολιτική βασισμένη στην ενότητα και την ελπίδα, φεύγοντας από τον δρόμο που μας οδηγεί σε μια διχασμένη πολιτική, όπως αυτή που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Πρέπει τώρα να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να επαναφέρουμε τη χώρα στον σωστό δρόμο, να ενώσουμε ξανά τους ανθρώπους και να κάνουμε τα πράγματα να λειτουργούν σωστά», δήλωσε.

Με πληροφορίες από το BBC

Διεθνή

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