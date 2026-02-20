Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει την αφαίρεση του Άντριου από τη σειρά διαδοχής

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα αφαιρεί τον Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ από τη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Η κίνηση, εφόσον προχωρήσει, θα «κλείδωνε» θεσμικά ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ βασιλιάς και θα δρομολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου παραμένει όγδοος στη διαδοχή, παρότι τον Οκτώβριο αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του, μεταξύ τους και η προσφώνηση «πρίγκιπας», έπειτα από πιέσεις που συνδέθηκαν με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Την Πέμπτη αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, μετά τη σύλληψή του ως υπόπτου για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Ο ίδιος αρνείται σταθερά και κατηγορηματικά κάθε παρανομία.

Η συζήτηση για αλλαγή στη διαδοχή άνοιξε εκ νέου μετά τις τοποθετήσεις βουλευτών που δήλωσαν ότι θα στήριζαν μια τέτοια παρέμβαση, μεταξύ τους οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα (SNP). Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών που έχουν επικρίνει τη μοναρχία εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι δεν είναι αναγκαίο να αλλάξει ο νόμος επειδή το ενδεχόμενο να πλησιάσει ο πρώην δούκας του Γιορκ τον θρόνο θεωρείται έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά απίθανο.

Τον Οκτώβριο, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νομοθετική αλλαγή στη σειρά διαδοχής. Για να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, θα απαιτηθεί πράξη του Κοινοβουλίου με έγκριση από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων. Παράλληλα, θα χρειαστεί και η συναίνεση όλων των χωρών της Κοινοπολιτείας που έχουν ως αρχηγό κράτους τον βασιλιά Κάρολο, καθώς τυχόν αλλαγή επηρεάζει και τις δικές τους γραμμές διαδοχής.

Η τελευταία μεγάλη αλλαγή στη διαδοχή έγινε το 2013, όταν με τον νόμο για τη διαδοχή αποκαταστάθηκαν πρόσωπα που είχαν αποκλειστεί επειδή είχαν παντρευτεί καθολικό. Η τελευταία φορά που κάποιος αφαιρέθηκε από τη διαδοχή με πράξη του Κοινοβουλίου ήταν το 1936, όταν ο Εδουάρδος ο όγδοος και οι απόγονοί του απομακρύνθηκαν μετά την παραίτησή του.

Ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε να αφεθούν οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβάσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το θέμα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Από το SNP, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στο Γουεστμίνστερ, Στίβεν Φλιν, δήλωσε ότι το κόμμα του θα στήριζε την αφαίρεση από τη σειρά διαδοχής, εφόσον απαιτηθεί νομοθεσία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βουλευτής των Εργατικών Ρέιτσελ Μάσκελ, η οποία είπε ότι θα υποστήριζε ρύθμιση τόσο για τη διαδοχή όσο και για την αφαίρεση του Άντριου από τον θεσμό των συμβούλων του κράτους. Οι σύμβουλοι του κράτους μπορούν να ασκούν ορισμένα καθήκοντα εκ μέρους του μονάρχη όταν αυτός είναι ασθενής ή εκτός χώρας, αν και στην πράξη οι ρόλοι αυτοί καλύπτονται από ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα από το 2019, μετά την έντονη αντίδραση που είχε προκαλέσει συνέντευξή του στο BBC Newsnight για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC