Βρετανία: «Η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη στις τιμές των φαρμάκων», λέει η κατασκευάστρια εταιρεία του Mounjaro

Η Βρετανία είναι ίσως η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις τιμές των φαρμάκων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία του Mounjaro.

Εν μέσω διαμάχης μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και της κυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly δηλώνει ότι το αυστηρό καθεστώς της Βρετανίας σημαίνει ότι ίσως χάσει την πρόσβαση σε νέα φάρμακα που κυκλοφορούν, εκτός αν πληρώσει περισσότερα.

O Dave Ricks ανέφερε ότι το αυστηρό σύστημα τιμολόγησης της χώρας -που του επιτρέπει να πληρώνει λιγότερο για φάρμακα σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες- σημαίνει ότι μπορεί να χάσει την πρόσβαση σε νέα φάρμακα, εκτός και αν αυξήσει τις τιμές και καταργήσει ένα σύστημα επιστροφών, το Rebate.

«Εάν αυτό δεν αλλάξει, δε νομίζω ότι θα δουν πολλά νέα φάρμακα και δε νομίζω ότι θα δουν πολλές επενδύσεις. Αυτό είναι επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτές τις επιλογές», δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας που παρασκευάζει το Mounjaro στους Financial Times. Τα σχόλια του, έρχονται την ώρα που μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ακυρώσει ή «παγώσει» σχεδόν 2 δισ. λίρες σε προγραμματισμένες επενδύσεις στη Βρετανία μέσα στο 2025. Αυτό συμβαίνει ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις εταιρείες να προσφέρουν παρόμοιες τιμές φαρμάκων στους Αμερικανούς, όπως σε άλλες χώρες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες πιέζουν την κυβέρνηση της Βρετανίας να ξεκινήσει ξανά τις διαπραγματεύσεις για το VPAG – το εθελοντικό πρόγραμμα τιμολόγησης, πρόσβασης και ανάπτυξης φαρμάκων με εμπορική ονομασία – που δημιουργήθηκε για να περιορίσει τα έξοδα του NHS (Εθνικού Συστήματος Υγείας).

Ωστόσο, το ποσοστό επιστροφής που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για νεότερα φάρμακα με εμπορική ονομασία αυξήθηκε σχεδόν κατά ένα τέταρτο φέτος, επειδή οι δαπάνες του NHS για αυτά τα φάρμακα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. «Θα θέλαμε να καταργήσουμε το σύστημα επιστροφών, το οποίο μας χρεώνει για την ίδια μας την επιτυχία», συνέχισε ο Ricks. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αμερικανική φαρμακευτική MSD (γνωστή ως Merck στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει το ερευνητικό της κέντρο αξίας 1 δισ. λιρών στο Λονδίνο. Δύο μέρες αργότερα, η AstraZeneca αποφάσισε να σταματήσει την προγραμματισμένη επέκταση 200 εκατ. λιρών των ερευνητικών της εγκαταστάσεων στο Cambridge, ενώ Bristol Myers Squibb απείλησε να μη διαθέσει ένα νέο φάρμακο για τη σχιζοφρένεια.

Σε συνδυασμό με ένα ακυρωμένο έργο της AstraZeneca στο Λίβερπουλ και ένα παγωμένο εργαστήριο της Eli Lilly στο Λονδίνο – μέρος ενός επενδυτικού πακέτου ύψους 279 εκατ. λιρών – τέσσερα έργα αξίας άνω των 1,8 δισ. λιρών έχουν ακυρωθεί ή «παγώσει» φέτος.

Συνολικά, αποφάσεις για 13 μεγάλα έργα ή εταιρείες έχουν πλήξει τη φαρμακοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2022, περιλαμβάνοντας επίσης το κλείσιμο εγκαταστάσεων και αποχωρήσεις από το χρηματιστήριο.

«Λένε: "Μα γιατί ακυρώνετε επενδύσεις;" Δεν είναι ένα ελκυστικό περιβάλλον» καταλήγει, την ώρα που η εταιρεία αύξησε την τιμή του Mounjaro, του δημοφιλούς φαρμάκου για απώλεια βάρους, στη Βρετανία έως και κατά 170% για όσους το αγοράζουν ιδιωτικά.

Με πληροφορίες από Guardian