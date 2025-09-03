Βρετανία: Η αστυνομία ζητά αναθεώρηση του νόμου μετά τη σύλληψη του Graham Linehan για τρανσφοβία

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αρνήθηκε να βάλει τέλος στην έρευνα εις βάρος του σεναριογράφου Graham Linehan για αναρτήσεις του σχετικά με τα τρανς ζητήματα, αλλά παραδέχθηκε ότι ο νόμος βάσει του οποίου συνελήφθη χρειάζεται επειγόντως αναθεώρηση.

Ο αρχηγός της Met, Σερ Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αστυνομικοί δεν θα έπρεπε να «αστυνομεύουν τις τοξικές διαμάχες των πολιτισμικών πολέμων» και τόνισε ότι οι αξιωματικοί βρίσκονται σε μια «αδύνατη θέση» εξαιτίας της ασαφούς νομοθεσίας που έχουν κληροδοτήσει διαδοχικές κυβερνήσεις.

Ο Linehan, 57 ετών, γνωστός ως συν-σεναριογράφος της κωμικής σειράς Father Ted, συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Χίθροου μετά την άφιξή του από τις ΗΠΑ. Πέντε ένοπλοι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον ενημέρωσαν ότι κρατείται για «υποκίνηση βίας» μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αναρτήσεις του Απριλίου θεωρήθηκε ότι παραβίαζαν τον Public Order Act, αφού φέρονταν να εμπεριέχουν απειλή χρήσης βίας κατά μέλους «προστατευόμενης ομάδας». Ο Linehan μετέφερε ότι πρόκειται για σχόλια με αφορμή την παρουσία «τρανς-ταυτοποιημένου άνδρα» σε χώρο αποκλειστικά για γυναίκες.

Μετά την προσαγωγή του σε αστυνομικό τμήμα, η υγεία του επιδεινώθηκε. Οι γιατροί μέτρησαν την αρτηριακή του πίεση «σε επίπεδα εγκεφαλικού», με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι αναγνώρισε τις επικρίσεις που προκάλεσε η υπόθεση και σε εκτενή δήλωσή του τόνισε ότι το πρόβλημα είναι νομικό και όχι επιχειρησιακό:

«Η απόφαση για τη σύλληψη λήφθηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ορίζει ότι ακόμη και μια φράση που περιλαμβάνει απειλή για ξυλοδαρμό σε άτομο προερχόμενο από προστατευόμενη ομάδα μπορεί να συνιστά αδίκημα. Οι περισσότεροι λογικοί άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι πραγματικές απειλές βίας πρέπει να ερευνώνται. Αλλά σε πιο αμφίβολες περιπτώσεις, η αστυνομία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος».

Ο επικεφαλής της Met πρόσθεσε ότι θα προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλαγές στον νόμο, ώστε οι αρχές να μπορούν να επικεντρώνονται σε υποθέσεις που δημιουργούν πραγματικό κίνδυνο βίας και όχι σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις στο διαδίκτυο. Μέχρι τότε, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί αυστηρότερο «φίλτρο» για το ποιες υποθέσεις προχωρούν.

Στον εισαγγελέα η υπόθεση

Ο Guardian μετέδωσε ότι η Met βρίσκεται ήδη σε επαφή με την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS), που θα αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο Linehan, σε ανάρτησή του στο Substack, χαρακτήρισε την εμπειρία «εφιαλτική» και κατήγγειλε ότι αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας για τις απόψεις του. «Το να με περιμένουν ένοπλοι αστυνομικοί για tweets είναι τρέλα», έγραψε.

Η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει έντονη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου και τα όρια της διαδικτυακής ρητορικής. Ενώ ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς χαιρέτισαν την αυστηρή στάση της αστυνομίας, αρκετοί σχολιαστές και πολιτικοί κατηγόρησαν τις αρχές για «ποινικοποίηση της γνώμης».

Ο Ρόουλι κατέληξε: «Η αστυνομία πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στους δρόμους και στη σοβαρή βία. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται καθαρότερη νομοθεσία και κοινή λογική».