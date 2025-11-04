Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι που φέρονται να έγιναν λίγες ώρες πριν από τη μαζική επίθεση σε τρένο υψηλής ταχύτητας στο Κέιμπριτζσαϊρ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας, είναι ο δράστης όλων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) είχε ήδη ταυτοποιήσει τον Γουίλιαμς ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο.

Η BTP ανακοίνωσε ότι ερευνά πλέον τέσσερα περιστατικά που ενδέχεται να σχετίζονται με τον ίδιο δράστη, εκ των οποίων τρία στο Πίτερμπορο το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου, και ένα στο Λονδίνο τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον σταθμό Pontoon Dock.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο περιστατικό του Λονδίνου άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπωο από μαχαίρι στις 12.46 π.μ., ενώ ο δράστης διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Γουίλιαμς φέρεται να επιβιβάστηκε στο τρένο όπου ακολούθησε η μαζική επίθεση.

Οι τοπικές αρχές στο Πίτερμπορο επιβεβαίωσαν ότι το βράδυ της Παρασκευής μαχαιρώθηκε ένας 14χρονος (χωρίς σοβαρά τραύματα) και ότι σημειώθηκαν δύο ακόμη περιστατικά με απειλές από άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι σε κουρείο της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί όλα τα περιστατικά του χρονικού διαστήματος εκείνου για να διαπιστώσει αν υπάρχουν περαιτέρω αδικήματα που συνδέονται με τον ίδιο δράστη. Ο Γουίλιαμς παραμένει υπό κράτηση μετά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ενώ έχει απαγγελθεί και μία επιπλέον κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας για την επίθεση στο Λονδίνο, καθώς και κατοχής μαχαιριού.

Μετά το αιματηρό συμβάν, έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα. Ανάμεσά τους είναι ο ποδοσφαιριστής της Scunthorpe United, Τζόναθαν Γκιόσε, καθώς και ο υπεύθυνος ασφαλαείας του τρένου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να προστατεύσει τους επιβάτες. Συνολικά έντεκα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων πέντε παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Η σωτήρια επέμβαση του μηχανοδηγού του τρένου

Ο μηχανοδηγός του τρένου, Άντριου Τζόνσον, μίλησε για πρώτη φορά τη Δευτέρα, περιγράφοντας τη στιγμή που αναγκάστηκε να εκτρέψει το τρένο προς το Χάντινγκντον, όπου οι αστυνομικοί μπόρεσαν να επέμβουν.

«Ως μηχανοδηγοί, έχουμε μεγάλη ευθύνη και εκπαιδευόμαστε διαρκώς για να αντιδρούμε σε έκτακτες καταστάσεις», είπε. «Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε συνάδελφος· οι πραγματικοί ήρωες ήταν όσοι βρίσκονταν μέσα στο βαγόνι και αντιμετώπισαν τον δράστη».

Στο βρετανικό κοινοβούλιο, η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood εξήρε το θάρρος των επιβατών, του προσωπικού και των σωστικών συνεργείων, σημειώνοντας ότι ένας εργαζόμενος του τρένου «έτρεξε προς τον κίνδυνο» για να εμποδίσει τον δράστη, τραυματίστηκε βαριά και παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η κυβέρνηση απέκλεισε, προς το παρόν, την ιδέα να εγκατασταθούν ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ η αστυνομία έχει ενισχύσει προσωρινά την παρουσία της σε κεντρικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Mahmood δήλωσε ότι, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξεταστεί «αν υπήρξαν λάθη ή καθυστερήσεις που επέτρεψαν την επίθεση» και εάν χρειάζονται νέα μέτρα για την προστασία του κοινού στα μέσα μεταφοράς.

