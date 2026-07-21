Βρετανία: Η Ann Widdecombe δέχθηκε 21 χτυπήματα με σφυρί στο κεφάλι ενώ έτρωγε μεσημεριανό

Η πρώην βουλευτής Ann Widdecombe στη Βρετανία, δέχθηκε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της στο Ντέβον και έτρωγε μεσημεριανό, ανέφεραν οι εισαγγελείς στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.

Ο εισαγγελέας Κασίφ Μαλίκ δήλωσε ότι ο Τζόσουα Κέρι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της, έφτασε στο σπίτι της στις 8 Ιουλίου με ένα κόκκινο Vauxhall Corsa και εισήλθε από την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Κέρι, ο οποίος φέρεται να παρέμεινε στο εσωτερικό του σπιτιού μόλις δύο λεπτά και φορούσε μαύρα γάντια, χτύπησε επανειλημμένα τη Widdecombe με σφυρί, την έριξε από την καρέκλα της, άρπαξε το πορτοφόλι της και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο του.

Ο 28χρονος από το Νότιο Γιορκσάιρ, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παρουσιάστηκε αργότερα και ενώπιον του δικαστηρίου Old Bailey, όπου προφυλακίστηκε.

Ann Widdecombe: Είχε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνέντευξη την ημέρα που δολοφονήθηκε

Ο Μαλίκ ανέφερε στο δικαστήριο ότι η Widdecombe δεν συμμετείχε σε διαδικτυακή συνέντευξη με την εκπομπή Matt Allwright του Channel 5, η οποία ήταν προγραμματισμένη λίγο πριν από τις 13:00 (τοπική ώρα) στις 8 Ιουλίου.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, η ομάδα παραγωγής της εκπομπής προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω της προσωπικής της βοηθού, η οποία στη συνέχεια ζήτησε από τον κηπουρό της να περάσει από το σπίτι για να δει αν ήταν καλά.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κηπουρός μπήκε στο σπίτι από την ανοιχτή κεντρική είσοδο στις 9 Ιουλίου και βρήκε τη Widdecombe πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα της κουζίνας, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Ο Μαλίκ δήλωσε στον επικεφαλής δικαστή ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στο Χέιτορ έδειχνε πως είχε δεχθεί τη θανατηφόρα επίθεση την προηγούμενη ημέρα.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά αν η επίθεση συνδέεται με τρομοκρατία ή αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο.

Ο Τζόσουα Κέρι κατηγορείται για τη δολοφονία της Ann Widdecombe

Ο Κέρι, από το Ρόδεραμ, κατηγορήθηκε το βράδυ της Δευτέρας για ανθρωποκτονία, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγαν οι αντιτρομοκρατικές αρχές.

Κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ εμφανίστηκε ανέκφραστος στο εδώλιο και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή του. Δεν δήλωσε αν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία.

Αργότερα την Τρίτη εμφανίστηκε και ενώπιον του Old Bailey. Αναμένεται να κρατηθεί στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Belmarsh, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Η επόμενη εμφάνισή του στο ίδιο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας διαχείρισης της υπόθεσης. Η προσωρινή ημερομηνία έναρξης της δίκης έχει οριστεί για τις 8 Ιουνίου 2027.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο ιατροδικαστής απέδωσε προσωρινά τον θάνατο της Widdecombe σε αμβλύ τραύμα στο κεφάλι.

Σε προγενέστερη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του ιατροδικαστή, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, αναφέρθηκε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν την ημέρα που βρέθηκε η Widdecombe, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 12:20.

Κατά την ίδια διαδικασία έγινε επίσης γνωστό ότι, παρότι έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, «σε αυτό το στάδιο η ακριβής ιατρική αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί».

Ann Widdecombe: Υπηρέτησε ως βουλευτής των Συντηρητικών στο Κεντ, επί 23 χρόνια

Η Widdecombe διέγραψε πολιτική πορεία που διήρκεσε δεκαετίες.

Υπηρέτησε ως βουλευτής των Συντηρητικών στην εκλογική περιφέρεια του Μέιντστοουν, στο Κεντ, επί 23 χρόνια και τη δεκαετία του 1990 ανέλαβε υπουργικά καθήκοντα στην κυβέρνηση του σερ Τζον Μέιτζορ.

Μετά την αποχώρησή της από τη Βουλή των Κοινοτήτων συμμετείχε το 2010 στο τηλεοπτικό σόου Strictly Come Dancing του BBC, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Celebrity Big Brother.

Στη συνέχεια εκπροσώπησε τη Νοτιοδυτική Αγγλία ως ευρωβουλευτής του Κόμματος του Brexit, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο κόμμα Reform UK ως εκπρόσωπος Τύπου.

Με πληροφορίες από BBC